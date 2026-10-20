Herbst-Highlight in Döbling Himmlisches Kürbisfest in Wien: 200 Sorten warten Von 24. bis 26. Oktober dreht sich am Himmel in Wien-Döbling alles um Kürbisse, steirische Schmankerl und ein buntes Familienprogramm. Von Niklas Burger 20.10.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besucher eines Kürbisfestes am Himmel in Wien. Vor allem Kinder nutzen die Tage vor Halloween um Kürbisse zu schnitzen und zu bemalen. HERBERT NEUBAUER/APA/picturedesk.com

Der Herbst wird in Wien jetzt besonders bunt! Von 24. bis 26. Oktober verwandelt sich das beliebte Ausflugsziel "am Himmel" in Döbling wieder in ein Paradies für Kürbisfans. Beim traditionellen Kürbisfest warten zahlreiche Kürbissorten, steirische Köstlichkeiten und jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie. Das Beste: Der Eintritt ist frei!

Über 200 Kürbissorten und steirische Schmankerl

Im Mittelpunkt steht der beliebte Kürbisbauernmarkt. Die steirischen Bauern bringen eine riesige Auswahl an Speise- und Zierkürbissen mit. Mehr als 200 verschiedene Sorten stehen dabei traditionell zur Auswahl. Wer noch einen passenden Kürbis für Halloween sucht, wird hier fündig.

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Die Bilder des Tages i ?

Auch kulinarisch hat das Fest einiges zu bieten. Auf der Kürbis-Gourmetstraße gibt es Spezialitäten aus den steirischen Genussregionen zu entdecken. Dazu zählen etwa oststeirische Äpfel, Käferbohnen, Kürbiskernöl und Kren.

Wer sich lieber Drinnen aufhält, kann auch im Café Restaurant Oktogon einkehren. Dort stehen traditionell Kürbisspezialitäten, Mehlspeisen und herbstliche Getränke wie Schilcher-Sturm auf dem Programm.

Hier dürfen Kinder sich austoben

Auch für die kleinen Besucher gibt es einiges zu erleben. Beim traditionellen Kürbisschnitzen können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihren eigenen Halloween-Kürbis gestalten.

Ein weiterer beliebter Programmpunkt ist das Drachenbasteln. Gemeinsam mit dem 1. Wiener Drachenflugverein konnten Besucher in den vergangenen Jahren eigene Flugdrachen bauen und anschließend auf den weitläufigen Wiesen am Himmel ausprobieren.

Achtung Parkplatzmangel

Die Parkplätze in und um das Event "am Himmel" sind begrenzt, daher wird empfohlen auf Busse oder andere Anreiseoptionen auszuweichen.