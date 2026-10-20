i Bei Lokalbesuchen wird häufig gespart (Symbolfoto). iStockphoto Kaffeehausbesuche werden Luxus 8,50 Euro für einen Kaffee! Österreicher haben genug Ein Verlängerter um mehr als fünf Euro sorgt auf Sozialen Medien für Ärger. Doch in manchen Wiener Nobel-Cafés kostet eine Melange sogar 8,50 Euro. Von Österreich Heute 20.10.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kaffee im Lokal wird für viele Österreicher bereits zum Luxus. Auf Sozialen Medien ärgern sich Konsumenten über die hohen Gastro-Preise. Ein Verlängerter um 5,20 Euro macht einen Nutzer auf Reddit besonders wütend. Doch ein Blick in die Getränkekarten bekannter Wiener Kaffeehäuser zeigt: Es geht noch deutlich teurer.

Auslöser der Diskussion auf Reddit ist die Frage, wie die Österreicher angesichts der hohen Lebenshaltungskosten im Alltag sparen. Besonders bei Restaurant- und Kaffeehausbesuchen nehmen sich viele inzwischen stark zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Die sollen alle eingehen"

"5,20 für einen Verlängerten? Die sollen alle eingehen", schimpft ein Nutzer. Schließlich gebe es auch Lokale, in denen ein Kaffee nur drei Euro koste.

Dass der auf Reddit kritisierte Preis noch lange nicht die Obergrenze ist, zeigen die Getränkekarten bekannter Wiener Nobel-Lokale.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

8,50 Euro für beliebte Kaffeesorten

In einem bekannten Hotel an der Wiener Ringstraße kostet ein gewöhnlicher Verlängerter bereits 8,50 Euro. Auch für eine Melange oder einen Cappuccino wird dort dieser Preis verlangt. In einem traditionsreichen Kaffeehaus nahe der Staatsoper kostet eine Melange immerhin 7,50 Euro, für einen Verlängerten werden dort 6,70 Euro fällig.

Die Bilder des Tages i ?

Familie verzichtet auf Kaffeehausbesuche

Für manche Österreicher sind solche Preise längst ein Grund, daheim zu bleiben. Ein Reddit-Nutzer erzählt, dass seine Familie inzwischen verstärkt beim Diskonter einkauft und Kleidung möglichst gebraucht besorgt.

"Essen gehen wir eigentlich gar nicht mehr, und auch nicht so wie früher auf einen Kaffee", schildert er.

Es zeigt sich bei vielen Einträgen: Lokalbesuche sind wohl das Erste, bei dem gespart wird.