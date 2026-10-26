i Die Show der Polizeihunde wird ein Highlight des Sicherheitsfestes. Helmut Graf Sicherheitsfest in Wien Polizei, WEGA, Feuerwehr – hier gibt's Action pur Am Nationalfeiertag wird der Wiener Rathausplatz zur Bühne für spektakuläre Einsätze. Über 40 Organisationen sind beim Sicherheitsfest mit dabei. Von Niklas Burger 26.10.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wiener Rathausplatz dreht sich am Nationalfeiertag alles um spannende Einsätze und außergewöhnliche Einblicke in die Arbeit der Einsatzkräfte. Beim Wiener Sicherheitsfest präsentieren sich insgesamt 41 Organisationen. Der Eintritt ist frei, das Programm läuft am Nationalfeiertag bis 16 Uhr.

Polizeihunde im Einsatz

Ein besonderer Höhepunkt steht am frühen Nachmittag auf dem Programm: Um 13.15 Uhr zeigen die Polizeidiensthunde ihr Können. Besucher können dabei aus nächster Nähe erleben, wie die speziell ausgebildeten Vierbeiner mit ihren Hundeführern zusammenarbeiten. Für Familien und Tierfreunde dürfte die Vorführung zu den spannendsten Programmpunkten des Tages zählen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schadstoffeinsatz und Verkehrsunfall

Spannend wird es auch um 14.45 Uhr: Die Wiener Berufsfeuerwehr zeigt gemeinsam mit dem Gesundheitsdienst, wie ein Einsatz mit gefährlichen Stoffen abläuft. Dabei wird der Unfallort evakuiert, eine gefährliche Flüssigkeit abgepumpt und verhindert, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Gleichzeitig kümmern sich die Einsatzkräfte um betroffene Personen.

Die Bilder des Tages i ?

Um 15.30 Uhr folgt eine weitere Vorführung: Bei einem simulierten Verkehrsunfall demonstrieren Feuerwehr, Polizei und Rettung, wie sie im Ernstfall zusammenarbeiten, um Menschenleben zu retten. Besucher erfahren dabei auch, wie sie einen Notruf richtig absetzen und welche Erste-Hilfe-Maßnahmen im Ernstfall entscheidend sind.

Musical und Heli zum Abschluss

Auch abseits der Einsatzvorführungen gibt es am Rathausplatz einiges zu erleben. Besucher können den ÖAMTC-Notarzthubschrauber "C9" aus nächster Nähe bestaunen. Wer hoch hinaus will, kann mit der Drehleiter der Feuerwehr in luftige Höhen fahren.

Für musikalische Unterhaltung sorgen um 14 Uhr die Vereinigten Bühnen Wien. Auf der Festbühne präsentieren Musicaldarsteller Ausschnitte aus bekannten Produktionen. Auch für Familien mit Kindern gibt es damit am Nachmittag noch einiges zu entdecken.