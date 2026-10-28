i Beim Baum handelt es sich heuer um eine Hochgebirgsfichte. Stadt Wien Der Christbaum ist da 31 Meter hoch – Riesen-Fichte schmückt den Rathausplatz Eine mehr als 200 Jahre alte Fichte aus Vorarlberg schmückt heuer den Rathausplatz. Mit 1.000 Kugeln und 2.000 Lichtern sorgt sie für Adventstimmung. Von Wien Heute 28.10.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Advent rückt näher, und am Wiener Rathausplatz wird es langsam weihnachtlich: In den frühen Morgenstunden wurde am Mittwoch der Christbaum für den Wiener Christkindlmarkt aufgestellt. Die imposante Fichte aus Vorarlberg ist mehr als 200 Jahre alt, 31 Meter hoch und bringt rund neun Tonnen auf die Waage.

Die Reise der Hochgebirgsfichte begann in Damüls im Bregenzerwald. Dort stand der Baum auf einer ehemaligen Alpweide auf 1.350 Metern Seehöhe. In der Nacht auf Mittwoch wurde er nach Wien transportiert und vor dem Rathaus aufgerichtet. Sein Stammdurchmesser beträgt mehr als 90 Zentimeter.

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Christbaum am Rathausplatz aufgestellt i ?

Bis der Baum in vollem Glanz erstrahlt, dauert es noch ein paar Tage. Die Wiener Stadtgärtner kümmern sich um die Äste, bessern kleinere Schäden vom Transport aus und bringen die Fichte in Form. Anschließend wird sie festlich geschmückt: Rund 1.000 rote und goldene Kugeln sowie 2.000 Lichter sollen den Rathausplatz zum Strahlen bringen.

Christkindlmarkt startet am 13. November

Seinen großen Auftritt hat der Weihnachtsbaum am Freitag, 13. November. Dann öffnet auch der Wiener Christkindlmarkt seine Pforten. Am Abend werden Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) die Beleuchtung feierlich einschalten.

Die Fichte aus dem Ländle ist heuer etwas Besonderes: Seit 1959 stellt jedes Jahr ein anderes österreichisches Bundesland den Weihnachtsbaum für Wien zur Verfügung. Der letzte Baum aus Vorarlberg stand 2017 am Rathausplatz. Damit ist die aktuelle Fichte der westlichste Wiener Christbaum seit neun Jahren.

96 Stände und mehr Nachhaltigkeit

Auch beim Markt selbst gibt es Neuerungen. Insgesamt 96 Stände werden heuer Besucher mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Geschenkideen versorgen. Erstmals findet der Christkindlmarkt als "ÖkoEvent PLUS" statt. Dabei gelten besonders strenge Nachhaltigkeitskriterien, darunter ein verpflichtender Anteil an biologischen, vegetarischen und veganen Produkten. Regionale und saisonale Lebensmittel stehen ebenfalls im Mittelpunkt.

Rathauspark wird zum Kinderparadies

Vor allem Familien dürfen sich auf Neuerungen freuen: Der nördliche Rathauspark wird zur weihnachtlichen Erlebniswelt mit 17 Stationen. Kinder können dort gemeinsam mit ihren Eltern auf Entdeckungstour gehen und ihre Wünsche ans Christkind schicken. Passende Quizbögen gibt es am offiziellen Souvenirstand.

Ein weiterer Blickfang ist der Krippenpfad mit 15 handgefertigten Krippen des Wiener Krippenvereins. Unter dem Motto "Wiener Krippen" rücken sie heuer Gebäude und Orte der Bundeshauptstadt in den Mittelpunkt. Der beliebte Herzerlbaum bleibt ebenfalls Teil der Weihnachtswelt.

Eislaufen und Adventsingen

Im südlichen Rathauspark wartet wieder der Wiener Eistraum am Christkindlmarkt. Auf rund 3.000 Quadratmetern können Eislauffans ihre Runden drehen. Für Kinder gibt es eine eigene kostenlose Eislauffläche.

Der Wiener Christkindlmarkt ist von 13. November bis 26. Dezember täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember gelten verkürzte Öffnungszeiten von 10 bis 18.30 Uhr.