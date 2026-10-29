i Knapp 720.000 Euro kostet laut Studie ein Einfamilienhaus im Schnitt in Wien. iStock Überraschende Entwicklung Häuser in Wien billiger! Doch hier wird's richtig teuer Gute Nachrichten für Hauskäufer in Wien: Die Preise sind um 7,6 Prozent gesunken. Doch zwischen den Bezirken liegen gewaltige Unterschiede. Von Österreich Heute 29.10.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschende Entwicklung am Immobilienmarkt: Die Preise für Einfamilienhäuser sind in Wien deutlich zurückgegangen. Das zeigt der neue ImmoSpiegel von REMAX für das erste Halbjahr 2026.

Demnach lag der typische Kaufpreis für ein Einfamilienhaus in Wien bei 719.277 Euro. Das sind um 7,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit verzeichnet Wien sogar den stärksten Preisrückgang aller neun Bundesländer.

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In diesen Wiener Bezirken sind Häuser günstiger

Allerdings macht es einen gewaltigen Unterschied, wo man in Wien ein Haus kaufen möchte. Besonders deutlich wird das beim Vergleich der Bezirke.

In Floridsdorf wechselten Einfamilienhäuser um einen typischen Preis von 549.313 Euro den Besitzer. In der Donaustadt waren es 550.645 Euro.

Ganz anders sieht es in Hietzing aus. Dort mussten Käufer im ersten Halbjahr 2026 im typischen Fall stolze 1.061.937 Euro bezahlen.

Das bedeutet: Ein Haus in Hietzing kostet fast doppelt so viel wie eines in Floridsdorf.

In Hietzing kostet ein Haus über eine Million

Damit gehört Hietzing zu den teuersten Bezirken Österreichs. Nur im Tiroler Bezirk Kitzbühel wurden bei ausreichend vielen Verkäufen noch höhere typische Hauspreise verzeichnet. Dort lag der Wert bei 1.270.698 Euro.

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Auch innerhalb Wiens zeigt sich damit, wie unterschiedlich teuer der Traum vom Eigenheim sein kann. Während Käufer in Floridsdorf und der Donaustadt im typischen Fall rund 550.000 Euro bezahlten, wurde in Hietzing die Millionengrenze überschritten.

Tirol überholt jetzt sogar Wien

Tirol hat die Bundeshauptstadt überholt. Dort liegt der typische Kaufpreis mittlerweile bei 729.912 Euro. Wien folgt mit 719.277 Euro auf Platz zwei.

Zum Vergleich: In Niederösterreich kostet ein Einfamilienhaus im typischen Fall 290.842 Euro, im Burgenland sind es sogar nur 225.557 Euro.

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Hauskäufe nehmen wieder deutlich zu

Während die Preise in Wien sinken, werden österreichweit wieder deutlich mehr Häuser gekauft. Im ersten Halbjahr 2026 wechselten 6.400 Einfamilienhäuser den Besitzer. Das entspricht einem Plus von 26,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch in Wien stieg die Zahl der Verkäufe um 13,6 Prozent.

Wichtig für alle, die gerade ein Haus suchen: Die Zahlen beziehen sich auf tatsächlich abgeschlossene und im Grundbuch eingetragene Verkäufe. Wie viel ein einzelnes Haus kostet, hängt weiterhin stark von seiner Lage, Größe und seinem Zustand ab.