Halloween in Wien –Grusel-Spaß statt Parade im Prater

Halloween steht vor der Tür! Am Samstag, dem 31. Oktober, verwandelt sich Wien in eine riesige Partyzone. Ob schaurige Kostüme, wilde Party, Familienfeste oder eine elegante Ballnacht: In der Bundeshauptstadt ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Heuer wird den Besuchern im Wurstelprater gleich fünf Tage lang ein Halloween-Familienfest geboten – mit Mitmach-Stationen und Showprogramm. Von Kürbisschnitzen und Malen bis hin zu Zaubershows und Mitmachzirkus ist alles mit dabei. Auf der Bühne am Riesenradplatz wird zudem ein unterhaltsames Showprogramm von Artisten und Zauberkünstlern geboten.
Kids können sich mit einem Pass durch den Wurstelprater begeben und bei den Stationen Stempel sammeln. Bei den Mitmach-Stationen warten verschiedene Aufgaben und gruselige Gestalten. Bei der Alt Wiener Grottenbahn etwa, erwartet die Besucher Maleficent.
Ganz ohne Schrecken geht Halloween aber nicht über die Bühne. Am Abend des 31. Oktober sorgen Schauspieler bei verschiedenen Praterattraktionen mit gruseligen Inszenierungen für Gänsehaut. Familien mit kleinen Kindern und Hundebesitzern empfiehlt der Partnerverband deshalb ausdrücklich das Nachmittagsprogramm.
Im Magic World Vienna lädt Zauberkünstlerin Bombastini im Rahmen der Magie für Kids Reihe zur großen Halloween-Zaubershow. Es gibt insgesamt sechs Vorstellungen. Empfohlen wird sie für Kinder zwischen zwei und acht Jahren. Eine erwachsene Begleitpersonen kann pro Kind kostenlos mitkommen. Doch auch abseits vom Prater ist viel los!
Noch bis Samstag, 31. Okt 2026
Uhrzeit: Di - Fr um 14:00 / Sa um 10:00 und 12:30
Dauer: ca. 60 Minuten
Wo: Magic World Vienna, Riesenradpl. 6, 1020 Wien
Tickets: 20,00€ pro Kind + 1 Erwachsener gratis
Im Freiherz am Campus des Alten AKH steigt am 31. Oktober die READY 4 HOUSE Halloween-Party. Auf rund 1.300 Quadratmetern Innen- und Außenfläche können sich die Besucher austoben. Verkleiden ist dabei Pflicht!
Wo: Freiherz, Altes AKH, Alser Straße 4, 1090 Wien
Wann: 31. Oktober, 22 bis 4 Uhr
Eintritt: ab 30 Euro
Auch in der Wiener Stadthalle wird es am 31. Oktober schaurig. Bei der SOUL Halloween-Party steht eine große Partynacht auf dem Programm. Statt in einem klassischen Nachtclub wird hier in einer der bekanntesten Veranstaltungslocations der Bundeshauptstadt gefeiert.
Wo: Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
Wann: 31. Oktober
Eintritt: ab ca. 43 Euro
Eine weitere große Halloween-Party steigt mitten in Wien. Bei MOON Halloween verwandelt sich die Halle E im MuseumsQuartier in eine schaurige Partywelt. Die Veranstaltung setzt auf eine Kombination aus Musik, Licht und einer aufwendigen Bühnenshow.
Wo: MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien
Wann: 31. Oktober, 22 bis 6 Uhr
Eintritt: Resttickets an der Abendkasse
Wer Halloween etwas ausgefallener feiern möchte, sollte einen Blick ins Palais Auersperg werfen. Dort lädt Cirque Rouge zum Halloween Ball. Statt einer gewöhnlichen Clubnacht steht hier eine außergewöhnliche Ballatmosphäre in einem historischen Wiener Palais auf dem Programm.
Wo: Palais Auersperg, Auerspergstraße 1, 1080 Wien
Wann: 31. Oktober, ab 18 Uhr
Eintritt: ca. 85 Euro
Gruselig wird es auch in der Wiener Urania. Bei der Halloween Horror Night erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das weit über eine gewöhnliche Party hinausgeht. Neben Musik stehen auch ein Gruselhaus, ein Horrorfilm und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm.
Wo: Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien
Wann: 31. Oktober, ab 17.30 Uhr, Party ab 23 Uhr
Eintritt: Pakete ab ca. 49 Euro
Ob wilde Halloween-Party, Horror-Ball oder Gruselabend mit Aussicht: Wien hat am 31. Oktober einiges zu bieten. Wer bei einer der großen Veranstaltungen dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig um Tickets kümmern.
Die angegebenen Preise beziehen sich auf die angekündigten Einstiegspreise und können je nach Vorverkaufsphase variieren.