i Alt Wiener Grottenbahn-Betreiberin Kristina Brantusa erwartet die Besucher als Maleficent verkleidet. Sabine Hertel Maleficent verzaubert Gäste Halloween in Wien –Grusel-Spaß statt Parade im Prater Am 31. Oktober wird Wien zur Halloween-Hochburg. Im Prater steigt erstmals ein fünftägiges Familienfest mit Gruselfaktor. Doch auch sonst ist viel los Von Niklas Burger 30.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween steht vor der Tür! Am Samstag, dem 31. Oktober, verwandelt sich Wien in eine riesige Partyzone. Ob schaurige Kostüme, wilde Party, Familienfeste oder eine elegante Ballnacht: In der Bundeshauptstadt ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Gruselspaß im Prater

Heuer wird den Besuchern im Wurstelprater gleich fünf Tage lang ein Halloween-Familienfest geboten – mit Mitmach-Stationen und Showprogramm. Von Kürbisschnitzen und Malen bis hin zu Zaubershows und Mitmachzirkus ist alles mit dabei. Auf der Bühne am Riesenradplatz wird zudem ein unterhaltsames Showprogramm von Artisten und Zauberkünstlern geboten.

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Halloween im Wurstelprater i ?

Maleficent erwartet Gäste

Kids können sich mit einem Pass durch den Wurstelprater begeben und bei den Stationen Stempel sammeln. Bei den Mitmach-Stationen warten verschiedene Aufgaben und gruselige Gestalten. Bei der Alt Wiener Grottenbahn etwa, erwartet die Besucher Maleficent.

Grusel-Show im Prater

Ganz ohne Schrecken geht Halloween aber nicht über die Bühne. Am Abend des 31. Oktober sorgen Schauspieler bei verschiedenen Praterattraktionen mit gruseligen Inszenierungen für Gänsehaut. Familien mit kleinen Kindern und Hundebesitzern empfiehlt der Partnerverband deshalb ausdrücklich das Nachmittagsprogramm.

Halloween Zaubershow

Im Magic World Vienna lädt Zauberkünstlerin Bombastini im Rahmen der Magie für Kids Reihe zur großen Halloween-Zaubershow. Es gibt insgesamt sechs Vorstellungen. Empfohlen wird sie für Kinder zwischen zwei und acht Jahren. Eine erwachsene Begleitpersonen kann pro Kind kostenlos mitkommen. Doch auch abseits vom Prater ist viel los!

Große Halloween Zaubershow Noch bis Samstag, 31. Okt 2026

Uhrzeit: Di - Fr um 14:00 / Sa um 10:00 und 12:30

Dauer: ca. 60 Minuten

Wo: Magic World Vienna, Riesenradpl. 6, 1020 Wien

Tickets: 20,00€ pro Kind + 1 Erwachsener gratis

Halloween-Party im Alten AKH

Im Freiherz am Campus des Alten AKH steigt am 31. Oktober die READY 4 HOUSE Halloween-Party. Auf rund 1.300 Quadratmetern Innen- und Außenfläche können sich die Besucher austoben. Verkleiden ist dabei Pflicht!

Halloween-Party im Alten AKH Wo: Freiherz, Altes AKH, Alser Straße 4, 1090 Wien

Wann: 31. Oktober, 22 bis 4 Uhr

Eintritt: ab 30 Euro

SOUL Halloween in der Stadthalle

Auch in der Wiener Stadthalle wird es am 31. Oktober schaurig. Bei der SOUL Halloween-Party steht eine große Partynacht auf dem Programm. Statt in einem klassischen Nachtclub wird hier in einer der bekanntesten Veranstaltungslocations der Bundeshauptstadt gefeiert.

SOUL Halloween - Wiener Stadthalle Wo: Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Wann: 31. Oktober

Eintritt: ab ca. 43 Euro

Halloween im MuseumsQuartier

Eine weitere große Halloween-Party steigt mitten in Wien. Bei MOON Halloween verwandelt sich die Halle E im MuseumsQuartier in eine schaurige Partywelt. Die Veranstaltung setzt auf eine Kombination aus Musik, Licht und einer aufwendigen Bühnenshow.

MOON Halloween - MuseumsQuartier Wo: MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann: 31. Oktober, 22 bis 6 Uhr

Eintritt: Resttickets an der Abendkasse

Cirque Rouge lädt zum Horror-Ball

Wer Halloween etwas ausgefallener feiern möchte, sollte einen Blick ins Palais Auersperg werfen. Dort lädt Cirque Rouge zum Halloween Ball. Statt einer gewöhnlichen Clubnacht steht hier eine außergewöhnliche Ballatmosphäre in einem historischen Wiener Palais auf dem Programm.

Halloween Ball by Cirque Rouge Wo: Palais Auersperg, Auerspergstraße 1, 1080 Wien

Wann: 31. Oktober, ab 18 Uhr

Eintritt: ca. 85 Euro

Horror Night über den Dächern Wiens

Gruselig wird es auch in der Wiener Urania. Bei der Halloween Horror Night erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das weit über eine gewöhnliche Party hinausgeht. Neben Musik stehen auch ein Gruselhaus, ein Horrorfilm und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm.

Halloween Horror Night - Urania Wo: Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann: 31. Oktober, ab 17.30 Uhr, Party ab 23 Uhr

Eintritt: Pakete ab ca. 49 Euro

Tickets besser rechtzeitig sichern

Ob wilde Halloween-Party, Horror-Ball oder Gruselabend mit Aussicht: Wien hat am 31. Oktober einiges zu bieten. Wer bei einer der großen Veranstaltungen dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig um Tickets kümmern.

Die angegebenen Preise beziehen sich auf die angekündigten Einstiegspreise und können je nach Vorverkaufsphase variieren.