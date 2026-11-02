i Der Seepark wird am 12. November zum Schauplatz für Lichtinstallationen. Julia Beck Die Seestadt leuchtet Lichterzauber am See - Wien bekommt neues Lichterfest Die Seestadt wird zur leuchtenden Bühne. Am 12. November steigt erstmals ein Lichterfest mit Musik, Tanz und Projektionen. Der Eintritt ist frei. Von Yvonne Mresch 02.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn es draußen früher dunkel wird, soll es in der Seestadt besonders hell werden. Am 12. November verwandelt sich der Seepark (an der Janis-Joplin-Promenade) in der Donaustadt erstmals in einen Schauplatz für Lichtinstallationen, Musik und Tanz. Von 17 bis 20 Uhr findet die sogenannte "SeeLightNight" statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Organisiert wird das Fest vom Stadtteilmanagement Seestadt aspern gemeinsam mit Bewohnern, Vereinen, Initiativen und Unternehmen aus dem Grätzl. Das Besondere: Die Nachbarschaft gestaltet das Programm selbst mit.

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Große Lichtprojektion direkt am See

Ein Höhepunkt des Abends soll eine großflächige Projektion auf einer Hausfassade am See werden. Unter dem Motto "Was bringt dich zum Leuchten?" werden persönliche Geschichten und Zeichnungen von Bewohnern gezeigt.

Die Beiträge wurden im Laufe des Jahres im Rahmen einer Befragung gesammelt. Dabei ging es um die Frage, was die Menschen in der Seestadt glücklich macht.

Von Lichtertanz bis Grusel-Lesung

Auch auf der Bühne ist einiges geplant. Los geht es um 17 Uhr mit der Eröffnung. Um 17.15 Uhr zeigt eine Kinderballettgruppe Tänze mit Laternen und leuchtenden Kostümen. Um 17.30 Uhr wird es für die jüngsten Besucher etwas gruselig: Die Lesehexen der Bücherei Seestadt laden zu einer Taschenlampen-Lesung ein. Ab 18 Uhr übernimmt die Square-Dance-Gruppe "The WorkShoppers" mit bunten Knicklichtern die Bühne. Wer möchte, kann gleich selbst mittanzen.

Handy wird Teil der Lichtshow

Um 18.30 Uhr steht eine besondere Mitmachaktion auf dem Programm. Bei der "Kollektiven Discokugel" können Besucher über einen QR-Code mit ihrem Handy Teil der Lichtshow werden. Für die Musik sorgt DJ Ray-Kay.

Um 19 Uhr tritt der Seestimmen Chor mit Liedern rund um das Thema Licht auf. Den Abschluss bildet eine Inszenierung um 19.55 Uhr. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, kann in der Buchhandlung Seeseiten vorbeischauen. Dort gibt es unter anderem Kakao, Tee, Kaffee und Kuchen. Die Buchhandlung bleibt an diesem Abend bis 21 Uhr geöffnet. Besonders hell soll es zum Finale um 19.55 Uhr werden – dann steht die abschließende Lichtinszenierung auf dem Programm.