i Christkindlmärkte starten schon diese Woche in Wien. Helmut Graf 15 Märkte in Wien Wiener Weihnachtsmärkte: Schon diese Woche geht’s los Bald duftet es in Wien wieder nach Punsch und Lebkuchen. Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen am 6. November. 15 Christkindlmärkte warten auf Gäste! Von Thomas Peterthalner 02.11.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt! Die 31 Meter hohe Fichte aus Vorarlberg steht schon am Rathausplatz - und schon bald verwandeln sich viele Orte in Wien wieder in ein weihnachtliches Lichtermeer. Hunderte Stände laden heuer zum Bummeln und Genießen ein. Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen bereits am 6. November ihre Türchen.

Weihnachtsmärkte starten jetzt

Zu den Frühstartern zählen der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, der Adventmarkt Favoriten, der Weihnachtszauber am Meidlinger Platzl, der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn und in Floridsdorf am Franz-Jonas-Platz. Alle fünf öffnen am 6. November und bleiben bis zum 24. Dezember 2026 geöffnet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier geht es bald los

Am 13. November folgen weitere beliebte Adventmärkte, darunter der Christkindlmarkt am Rathausplatz, der Weihnachtsmarkt am Spittelberg und der Kunstadventmarkt vor der Karlskirche.

Christkindlmarkt am Rathausplatz: 13. November bis 26. Dezember, täglich von 10 bis 22 Uhr.

Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung: 14. November bis 23. Dezember.

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz: 20. November bis 26. Dezember.

Weihnachtsmarkt Am Hof: 13. November bis 23. Dezember.

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz: 6. November bis 24. Dezember.

K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere: 20. November bis 31. Dezember.

Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz: 13. November bis 26. Dezember.

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche am Karlsplatz: 13. November bis 23. Dezember.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg: 13. November bis 23. Dezember.

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien (Altes AKH): 13. November bis 23. Dezember.

Adventmarkt Favoriten: 6. November bis 24. Dezember.

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl: 6. November bis 24. Dezember.

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: 6. November bis 24. Dezember.

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark: 13. November bis 23. Dezember.

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz: 6. November bis 24. Dezember.

i ?

"Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar", sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos).

Weihnachtsdorf feiert Comeback

Eine besondere Überraschung gibt es heuer am Maria-Theresien-Platz. Das Weihnachtsdorf zwischen Naturhistorischem und Kunsthistorischem Museum kehrt zurück und öffnet am 20. November wieder seine Pforten. Bis zum 26. Dezember können Besucher dort Weihnachtsstimmung genießen.

Das ist der größte Weihnachtsmarkt

Wer besonders viel Auswahl sucht, wird am Spittelberg fündig. Mit 122 Ständen ist er laut Marktamt der größte der 15 bewilligten Weihnachtsmärkte. Dahinter folgen Schloss Schönbrunn mit 99 Ständen und der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit 97 Ständen. Auch kulinarisch gibt es reichlich Auswahl. Allein beim Schloss Schönbrunn sind 32 Gastronomiestände mit dabei, beim Weihnachtsmarkt "Am Hof" sind es 25 Stände.

Marktamt kündigt Kontrollen an

Damit die Weihnachtsmärkte sicher und gut organisiert über die Bühne gehen, ist auch das Wiener Marktamt im Einsatz. Die Mitarbeiter kontrollieren, ob die geltenden Vorgaben eingehalten werden. "Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt eine besonders intensive Zeit. Hinter den stimmungsvollen Märkten stehen zahlreiche Vorbereitungen und Kontrollen", so Christian Seiringer, stellvertretender Leiter des Marktamts.

Die Bilder des Tages i ?

Advent-Perlen

Neben den 15 großen Weihnachtsmärkten finden in Wien weitere Advent- und Winterveranstaltungen statt. Dazu zählen etwa der Wintermarkt am Riesenradplatz (ab 12.11.), der Almadvent am Messeplatz, der Adventmarkt der Wiener Linien im Verkehrsmuseum Remise (ab 4.12.), das Weihnachtsmarkt im Museumsquartier (ab 13.11.) und der Winterzauber im Böhmischen Prater (ab 28.11.) in Wien-Favoriten.

Türchen geöffnet

Auch am Wiener Hauptbahnhof, am Enkplatz in Wien-Simmering und in den Blumengärten Hirschstetten (Donaustadt) wird Weihnachtszauber geboten. Der Weihnachtsmarkt beim Schloss Belvedere bleibt bis zum 31. Dezember geöffnet und ist damit der letzte Markt, der seine Türchen schließt.