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In Klagenfurt am Wörthersee wurde ein Radarkasten schwer beschädigt.
In Klagenfurt am Wörthersee wurde ein Radarkasten schwer beschädigt.
Archiv (Symbolbild)
Klagenfurt am Wörthersee

Gewaltige Explosion! Radarkasten in die Luft gejagt

Ein Radarkasten in Klagenfurt wurde am Samstagabend durch eine Explosion beschädigt. Die Polizei vermutet einen pyrotechnischen Gegenstand.
Von André Wilding
25.10.2026, 08:15
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Ein lauter Knall und ein beschädigter Radarkasten: In Klagenfurt am Wörthersee haben bislang unbekannte Täter am Samstagabend eine Geschwindigkeitsmessanlage ins Visier genommen. Dabei dürfte ein pyrotechnischer Gegenstand zum Einsatz gekommen sein.

Explosion beschädigt Radarkasten

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.12 Uhr in der St. Jakober Straße in Klagenfurt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der dort aufgestellte Radarkasten durch eine Explosion beschädigt.

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Die Polizei geht davon aus, dass dafür vermutlich ein pyrotechnischer Gegenstand verwendet wurde.

Außenhülle durch Wucht verbogen

Die Explosion war so heftig, dass die äußere Verkleidung des Radarkastens beschädigt und verbogen wurde.

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Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Auch ob die Messanlage weiterhin funktioniert, ist nicht bekannt.

Wer hinter der Beschädigung steckt, ist derzeit unklar. Die Täter sind bislang unbekannt.

wil, 25.10.2026, 08:15
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