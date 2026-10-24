i Die Klagenfurter Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Getty Images Schockierendes Verbrechen Kärntnerin brutal am Friedhof überfallen und ausgeraubt Brutaler Raubüberfall am Samstag in Klagenfurt: Ein Unbekannter schlug einer 85-Jährigen auf den Kopf und raubte ihre Handtasche. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierender Vorfall am Samstag (24. Oktober) in Klagenfurt! Eine 85-jährige Frau wurde gegen 13.05 Uhr am Friedhof St. Ruprecht Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der bislang unbekannte Täter attackierte die Pensionistin im Bereich der nördlichen Urnenwand.

Der Angreifer näherte sich der Frau von hinten und schlug ihr plötzlich auf den Kopf. Anschließend sprühte er ihr ein unbekanntes Reizmittel ins Gesicht und versuchte, ihr die violette Handtasche zu entreißen.

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Pensionistin wehrte sich gegen Räuber

Doch die 85-Jährige gab ihre Tasche nicht kampflos auf. Sie hielt den Henkel fest und versuchte verzweifelt, den Raub zu verhindern. Vergeblich! Der Täter riss ihr die Handtasche gewaltsam weg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Mit geröteten Augen und rinnender Nase wandte sich die Pensionistin an einen Passanten und bat um Hilfe. Dieser verständigte umgehend die Polizei.

Verdächtige Beobachtung bei Unterführung

Ein weiterer Passant machte eine auffällige Beobachtung: Im Bereich der Nordseite der Unterführung in der St. Ruprechter Straße sah er einen Mann, der in einer auffälligen Handtasche herumkramte. Ob es sich dabei um den gesuchten Räuber handelte, ist noch unklar.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Täter vorerst aber nicht ausfindig machen. Jetzt hofft die Exekutive auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs St. Ruprecht gemacht hat, soll sich bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße unter 059133/2585 melden.