Mann legt Feuer vor Geschäft und kehrt zurück

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte in der Nacht auf Freitag (16. Oktober) die Einsatzkräfte in Klagenfurt. Vor einem Geschäft in der Wienergasse brach ein Feuer aus. Besonders auffällig: Der mutmaßliche Brandstifter tauchte während des Löscheinsatzes wieder am Tatort auf.
Gegen 1.20 Uhr soll ein 37-jähriger Klagenfurter mehrere Kartonagen unmittelbar vor dem Geschäft in Brand gesetzt haben.
Das Feuer wurde rasch entdeckt. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus und konnte die Flammen kurze Zeit später löschen.
Ganz ohne Folgen blieb der Brand allerdings nicht. Durch die Hitze und die Flammen wurden sowohl die Hausfassade als auch ein Schaufenster des Geschäfts beschädigt.
Während die Einsatzkräfte noch mit dem Vorfall beschäftigt waren, erschien der mutmaßliche Verursacher erneut am Tatort.
Der 37-Jährige konnte laut Polizei eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Befragung zeigte sich der Mann geständig.
Warum der Klagenfurter die Kartons angezündet haben soll, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.
Der 37-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.