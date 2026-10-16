i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Brandstiftung in Klagenfurt Mann legt Feuer vor Geschäft und kehrt zurück Ein 37-Jähriger soll in Klagenfurt Kartons vor einem Geschäft angezündet haben. Während des Feuerwehreinsatzes kehrte er zurück und gestand die Tat. Von André Wilding 16.10.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte in der Nacht auf Freitag (16. Oktober) die Einsatzkräfte in Klagenfurt. Vor einem Geschäft in der Wienergasse brach ein Feuer aus. Besonders auffällig: Der mutmaßliche Brandstifter tauchte während des Löscheinsatzes wieder am Tatort auf.

Kartons vor Geschäft angezündet

Gegen 1.20 Uhr soll ein 37-jähriger Klagenfurter mehrere Kartonagen unmittelbar vor dem Geschäft in Brand gesetzt haben.

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Das Feuer wurde rasch entdeckt. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus und konnte die Flammen kurze Zeit später löschen.

Ganz ohne Folgen blieb der Brand allerdings nicht. Durch die Hitze und die Flammen wurden sowohl die Hausfassade als auch ein Schaufenster des Geschäfts beschädigt.

Verdächtiger kehrte zum Brandort zurück

Während die Einsatzkräfte noch mit dem Vorfall beschäftigt waren, erschien der mutmaßliche Verursacher erneut am Tatort.

Der 37-Jährige konnte laut Polizei eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Befragung zeigte sich der Mann geständig.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Warum der Klagenfurter die Kartons angezündet haben soll, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

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Der 37-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.