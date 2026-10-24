Gas wird 2027 teurer – bis zu 94 Euro mehr im Jahr

Wer mit Gas heizt, muss sich 2027 auf höhere Rechnungen einstellen. Laut einem neuen Verordnungsentwurf der E-Control steigen die Gasnetzentgelte österreichweit um durchschnittlich 7,2 Prozent. In manchen Bundesländern fällt die Erhöhung deutlich heftiger aus.
Besonders stark trifft es laut ORF Kärnten. Dort sollen die Netzgebühren um satte 20,7 Prozent steigen. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 15.000 Kilowattstunden bedeutet das Mehrkosten von bis zu 94 Euro pro Jahr.
Kärnten gehört bereits jetzt zu den teuersten Bundesländern, wenn es um die Gasnetzgebühren geht. Mit rund 3,7 Cent pro Kilowattstunde liegt das Bundesland im österreichweiten Spitzenfeld. Nur das Burgenland liegt mit 3,8 Cent noch darüber.
Trotzdem kommt 2027 eine weitere kräftige Erhöhung dazu. Auch in Niederösterreich müssen sich Gaskunden laut ORF auf einen besonders deutlichen Anstieg einstellen. Konkrete Zahlen für die Mehrbelastung liegen im vorliegenden Entwurf allerdings nicht vor.
Hinter der Erhöhung steckt eine Entwicklung, die für viele Gaskunden besonders ärgerlich ist: Obwohl in Österreich immer weniger Erdgas verbraucht wird, steigen die Kosten für die verbleibenden Haushalte.
Der Grund liegt im Gasnetz selbst. Die Leitungen müssen weiterhin betrieben und erhalten werden. Diese Kosten werden auf alle Gaskunden aufgeteilt.
Steigen immer mehr Haushalte und Unternehmen aus Erdgas aus, müssen die verbleibenden Kunden einen größeren Teil der Kosten tragen. Auch der rückläufige Gastransit trägt zum Anstieg der Netzentgelte bei.
Die Gasrechnung besteht aus mehreren Teilen. Rund ein Drittel entfällt auf diese Netzentgelte. Dazu kommen noch der eigentliche Gaspreis sowie Steuern und Abgaben.
Während Du beim Gaspreis durch einen Wechsel des Lieferanten sparen kannst, ist das bei den Netzgebühren nicht möglich. Diese werden von der E-Control festgelegt und gelten unabhängig davon, bei welchem Anbieter Du Dein Gas beziehst.
Noch sind die höheren Netzgebühren nicht endgültig beschlossen. Die Zahlen stammen aus einem Verordnungsentwurf der E-Control.
Die endgültige Verordnung wird üblicherweise im Dezember veröffentlicht. Die neuen Gebühren sollen dann 2027 gelten.
Auch bei den Stromnetzgebühren steht eine Entscheidung bevor. Der entsprechende Entwurf für 2027 wurde bisher noch nicht veröffentlicht, wird aber in den kommenden Wochen erwartet.