i Der Betrieb wird wohl geschlossen (Symbolfoto). iStock Kärnten 1,2 Millionen Euro Schulden! Immo-Firma insolvent Die Latschen Real Estate GmbH aus Bad Kleinkirchheim ist pleite. Rund 15 Gläubiger sind betroffen, das Unternehmen soll geschlossen werden. Von Österreich Heute 22.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Firmenpleite erschüttert Kärnten! Über das Vermögen der Latschen Real Estate GmbH mit Sitz in Bad Kleinkirchheim wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen steht mit rund 1,2 Millionen Euro in der Kreide. Eine Rettung ist offenbar nicht geplant.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, sind von der Insolvenz rund 15 Gläubiger betroffen. Die erst 2024 gegründete Firma beschäftigt sich mit dem Kauf, der Entwicklung und Vermietung von Immobilien. Der Schwerpunkt liegt auf Wohn- und Garagenflächen in Kärnten. Daneben bietet das Unternehmen Hausbesorgertätigkeiten und Dienstleistungen im Tourismus an.

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Probleme mit Zinshaus brachten Firma in Bedrängnis

Die finanziellen Schwierigkeiten begannen laut Insolvenzantrag bereits im Gründungsjahr. 2024 konnte das Unternehmen noch nicht kostendeckend wirtschaften und schrieb rote Zahlen.

Im Frühjahr 2025 kaufte die Immobilienfirma zwei Zinshäuser in Welzenegg und St. Peter bei Ebenthal. Doch eines dieser Objekte sollte später zum Problem werden.

Im April 2026 stellte der Magistrat Klagenfurt bei dem Zinshaus in Welzenegg laut Insolvenzantrag eine "konsenslose Errichtung" fest. Das bedeutet, dass das Gebäude nicht über die erforderliche baurechtliche Genehmigung verfügte.

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Die Folgen waren für das Unternehmen schwerwiegend: Eine Neuvermietung der Immobilie war nicht mehr möglich. Dadurch brachen Einnahmen weg, während die bestehenden finanziellen Verpflichtungen weiterliefen.

1,2 Millionen Euro Schulden angehäuft

Die ausbleibenden Mieteinnahmen brachten die ohnehin finanziell belastete Firma schließlich in Schwierigkeiten. Die hohen Verbindlichkeiten konnten nicht mehr bedient werden.

Laut Alpenländischem Kreditorenverband belaufen sich die Schulden auf rund 1,203 Millionen Euro. Dem stehen Immobilienwerte gegenüber, deren Höhe allerdings erst durch Schätzungen ermittelt werden muss.

Wie hoch die tatsächliche Überschuldung ausfällt, ist deshalb derzeit noch offen.

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Unternehmen soll geschlossen werden

Aktuell ist der Betrieb noch geöffnet. Eine Fortführung ist allerdings nicht vorgesehen. Stattdessen wird die Schließung und geordnete Verwertung des Unternehmens angestrebt. Ein Sanierungsplan soll nicht eingebracht werden.

Geschäftsführer und alleiniger Eigentümer der Latschen Real Estate GmbH ist Lukas Latschen.

Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, geht aus den vorliegenden Angaben nicht eindeutig hervor. Während an mehreren Stellen von keinen betroffenen Dienstnehmern die Rede ist, wird an einer Stelle ein betroffener Dienstnehmer genannt.

Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort im Insolvenzverfahren anmelden.