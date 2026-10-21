Startseite Österreich Kärnten
Firmensitz in Klagenfurt.
Firmensitz in Klagenfurt.
Google Maps
127.000 Euro Schulden

Nächste Hausverwaltung pleite – Betrieb geschlossen

Nächste Firmenpleite in Kärnten! Über die WKI Hausverwaltung GmbH in Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 20 Gläubiger sind betroffen.
Von Österreich Heute
21.10.2026, 14:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die nächste Insolvenz trifft die Kärntner Wirtschaft: Die WKI Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Klagenfurt ist zahlungsunfähig. Wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gibt, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund 127.000 Euro.

Skilift-Firma ist pleite! Jetzt wurde Konkurs eröffnet

Das Unternehmen wurde erst 2021 gegründet und war in der Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen tätig. Auf der eigenen Internetseite warb die Firma mit besonders hoher Servicequalität und dem Anspruch, ihren Kunden die "mit Abstand beste Immobilienverwaltung" bieten zu können.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Betrieb bleibt geschlossen

Nun ist Schluss: Laut Insolvenzantrag bleibt das Unternehmen geschlossen. Die Gewerbeberechtigungen wurden bereits zurückgelegt. Von der Pleite sind rund 20 Gläubiger und ein Mitarbeiter betroffen.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Geschäftsführer der WKI Hausverwaltung GmbH ist Markus Ferlin. Die Firma gehört zu 100 Prozent der LUXBERG Immobilientreuhand GmbH.

Ursachen der Pleite noch unklar

Warum das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, geht aus dem Insolvenzantrag nicht hervor. Die genauen Ursachen müssen im weiteren Verfahren erst geklärt werden.

Fest steht laut Antrag, dass die Gesellschaft zahlungsunfähig ist. Den Verbindlichkeiten von rund 127.000 Euro stehen kaum vorhandene Vermögenswerte gegenüber. Ob noch ein Sanierungsplan vorgelegt wird, ist derzeit offen. Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, können betroffene Gläubiger ihre Forderungen ab sofort anmelden.

red, 21.10.2026, 14:41
Mehr zum Thema
Insolvenz Kärnten Immobilien Klagenfurt

Weiterlesen

Weitere Storys
Alpenländischer Kreditorenverband Schulden
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote