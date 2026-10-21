i Firmensitz in Klagenfurt. Google Maps 127.000 Euro Schulden Nächste Hausverwaltung pleite – Betrieb geschlossen Nächste Firmenpleite in Kärnten! Über die WKI Hausverwaltung GmbH in Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 20 Gläubiger sind betroffen. Von Österreich Heute 21.10.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Insolvenz trifft die Kärntner Wirtschaft: Die WKI Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Klagenfurt ist zahlungsunfähig. Wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gibt, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund 127.000 Euro.

Das Unternehmen wurde erst 2021 gegründet und war in der Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen tätig. Auf der eigenen Internetseite warb die Firma mit besonders hoher Servicequalität und dem Anspruch, ihren Kunden die "mit Abstand beste Immobilienverwaltung" bieten zu können.

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Betrieb bleibt geschlossen

Nun ist Schluss: Laut Insolvenzantrag bleibt das Unternehmen geschlossen. Die Gewerbeberechtigungen wurden bereits zurückgelegt. Von der Pleite sind rund 20 Gläubiger und ein Mitarbeiter betroffen.

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Geschäftsführer der WKI Hausverwaltung GmbH ist Markus Ferlin. Die Firma gehört zu 100 Prozent der LUXBERG Immobilientreuhand GmbH.

Ursachen der Pleite noch unklar

Warum das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, geht aus dem Insolvenzantrag nicht hervor. Die genauen Ursachen müssen im weiteren Verfahren erst geklärt werden.

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Fest steht laut Antrag, dass die Gesellschaft zahlungsunfähig ist. Den Verbindlichkeiten von rund 127.000 Euro stehen kaum vorhandene Vermögenswerte gegenüber. Ob noch ein Sanierungsplan vorgelegt wird, ist derzeit offen. Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, können betroffene Gläubiger ihre Forderungen ab sofort anmelden.