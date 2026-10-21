i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Von Pkw-Lenker gestoppt Lkw-Fahrer baut Crash auf A10 und fährt einfach weiter Ein Lkw-Fahrer (39) verursachte auf der A10 in Kärnten einen Unfall und fuhr weiter. Ein Drogentest war positiv, der Führerschein ist weg. Von André Wilding 21.10.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gefährliche Szenen am Dienstagabend auf der Tauernautobahn in Kärnten! Ein Lkw-Lenker krachte gegen zwei Leitbaken, deren Teile auf die Fahrbahn und gegen nachkommende Fahrzeuge geschleudert wurden. Doch statt stehen zu bleiben, setzte der Mann seine Fahrt einfach fort.

Erst ein anderer Autofahrer konnte den 39-Jährigen wenig später zum Anhalten bewegen. Bei der anschließenden Polizeikontrolle ergab sich der Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel.

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Lkw erfasst zwei Leitbaken auf der A10

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.39 Uhr auf der Tauernautobahn A10.

Ein 39-jähriger Bosnier war mit einem Lkw-Anhängerzug in Richtung Salzburg unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Seeboden im Bezirk Spittal an der Drau zum Unfall kam.

Der Schwertransporter erfasste zwei Leitbaken. Durch den Zusammenstoß wurden Teile der Verkehrseinrichtungen gegen Fahrzeuge geschleudert, die hinter dem Lkw unterwegs waren. Dabei entstand Sachschaden.

Autofahrer stoppt flüchtenden Lenker

Obwohl es zu dem Zusammenstoß gekommen war, hielt der 39-Jährige nicht an. Er setzte seine Fahrt auf der Autobahn fort.

Ein nachkommender Pkw-Lenker reagierte und schaffte es schließlich, den Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Eisentratten zum Stehen zu bringen. Dort wurde der Mann von der Polizei kontrolliert.

Drogentest fällt positiv aus

Zunächst führten die Beamten beim 39-Jährigen einen Alkomattest durch. Dieser verlief negativ. Allerdings bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten.

Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis. Der Lkw-Lenker musste deshalb zu einer klinischen Untersuchung bei einem Arzt.

Arzt stellt Fahruntauglichkeit fest

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass der 39-Jährige nicht fahrtauglich war. Die Polizei nahm ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab und hob eine Sicherheitsleistung ein.

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Außerdem wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt. Bei dem Unfall entstand nach bisherigen Angaben Sachschaden. Verletzte werden im Polizeibericht nicht genannt.