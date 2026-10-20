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Eine Fahndung nach dem Häftling läuft. (Symbolbild)
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Fahndung läuft

Häftling (32) stiehlt Auto und flüchtet bei Freigang

Ein 32-jähriger Häftling nutzte seinen Freigang in Klagenfurt zur Flucht mit einem gestohlenen Auto. Die Polizei fahndet nach dem Mann.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 22:25
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Ein Freigang aus der Justizanstalt Klagenfurt endete am Dienstag mit einer Fahndung. Ein 32-jähriger Österreicher nutzte einen Arbeitseinsatz, um sich mit einem fremden Auto aus dem Staub zu machen. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur.

Der Häftling war am Dienstag gegen 10.30 Uhr im Rahmen seines Freigangs in einer gemeinnützigen Einrichtung in Klagenfurt beschäftigt. Dort nahm er einen frei zugänglichen Autoschlüssel an sich und fuhr mit dem dazugehörigen Pkw davon. Das Fahrzeug gehört einem 41-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt.

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Polizei fahndet nach Häftling

Wohin der 32-Jährige mit dem gestohlenen Wagen fuhr, ist nicht bekannt. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung in der Umgebung ein, konnte den Mann jedoch nicht aufspüren. Sowohl der Häftling als auch das Fahrzeug wurden daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben.

red, 20.10.2026, 22:25
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