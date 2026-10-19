i Milojkovic Bogoljub, Betreiber des Café Bomi, sammelt Spenden für Stammkunden Andreas (Collage). privat Schwerer Schicksalsschlag Plötzlich Pflegefall – Café-Chef hilft Stammgast in Not Ein Villacher ist seit ein paar Monaten ein schwerer Pflegefall. Den Betreiber seines ehemaligen Stammlokals trifft das sehr. Er möchte etwas tun. Von Österreich Heute 19.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Andreas aus Villach änderte sich Anfang März alles. Ihm platzte ein Aneurysma – Lebensgefahr!

Es folgten wochenlange Krankenhausaufenthalte. Die gesundheitlichen Folgen sind drastisch: "Er ist heute ein schwerer Pflegefall. Er kann lediglich eine Hand unkontrolliert bewegen und hin und wieder ein einzelnes Wort sagen. Er ist vollständig auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen", schildert seine Nichte Natalie O. auf der Spendenplattform GoFundMe. Andreas' Schwester wird in Pflegekarenz gehen, um sich täglich um ihn kümmern zu können. Für die Familie bedeutet das eine enorme finanzielle Belastung.

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Ein Aneurysma ist eine gefährliche Ausbuchtung eines Blutgefäßes. Die Gefäßwand wird dabei immer schwächer. Platzt sie, kann es zu lebensgefährlichen Blutungen kommen.

Als der Villacher Gastronom Milojkovic Bogoljub von Andreas' Schicksal las, erkannte er ihn sofort – es war einer seiner Stammkunden im Café Bomi. Seit Aufsperren des Lokals vor zweieinhalb Jahren ist Andreas jede Woche da gewesen. Sein Schicksal hat den Café-Betreiber erschüttert.

Gastronom startet Spendenaktion

"Das tut mir so leid. Wir wollen der Familie helfen", sagt Bogoljub. Daher startet er am Dienstag, 20. Oktober, eine Spendenaktion. Bis Freitag, 23. Oktober, steht eine Spendenbox im Café Bomi bereit. Gäste können dort freiwillig Geld für die Familie hinterlassen.

Am Samstag legt der Gastronom selbst noch etwas drauf: Für jeden verkauften Kaffee spendet er einen Euro aus eigener Tasche. "Das gesammelte Geld werden wir dann der Familie übergeben."