i Die Frau bekam einen Strafzettel von 120 Euro. istock (Symbolbild) Frau parkt bei "Action" Nur Kaffee getrunken – Frau soll 120 Euro zahlen Eine Villacherin machte sonntags auf einem "Action"-Parkplatz eine Kaffeepause. Wochen später erhielt sie eine Zahlungsaufforderung über 120 Euro. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 17:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemütlicher Kaffee am Sonntagnachmittag kommt eine Frau aus Villach nun teuer zu stehen. Claudia* hatte ihr Auto auf dem Parkplatz beim Action-Markt am Badstubenweg abgestellt, um dort eine kurze Pause einzulegen. Wochen später flatterte ihr ein Schreiben über 120 Euro ins Haus.

Der Grund: Auf dem Parkplatz gilt eine Höchstparkdauer von 45 Minuten. Und zwar auch dann, wenn die Geschäfte geschlossen haben.

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Frau wollte nur ihren Kaffee trinken

Wie die Villacherin gegenüber dem Portal "5 Minuten" berichtet, hatte sie sich zuvor an einer Tankstelle einen Kaffee gekauft. Anschließend suchte sie einen Platz, an dem sie kurz stehen bleiben und ihr Getränk genießen konnte.

Ihre Wahl fiel auf den Parkplatz beim Action-Markt. Dass dort auch am Sonntag eine zeitliche Beschränkung gilt, war ihr nach eigenen Angaben nicht bewusst.

"Es war Ferienende und sonst war nirgends was frei", erklärt Claudia gegenüber "5 Minuten" ihre Entscheidung. Die Parkpause sollte allerdings ein teures Nachspiel haben.

120 Euro wegen überschrittener Parkdauer

Einige Wochen nach dem Besuch erhielt die Frau Post. Darin wurde sie aufgefordert, wegen einer Überschreitung der erlaubten Parkzeit 120 Euro zu bezahlen.

Das entsprechende Schreiben liegt laut "5 Minuten" auch der Redaktion des Portals vor. Für die Villacherin ist die Forderung nicht nachvollziehbar.

"Ich habe dort einfach nur meinen Kaffee getrunken und etwas verweilt. Das ist nur noch Abzocke!", ärgert sie sich.

45-Minuten-Regel gilt auch am Sonntag

Besonders sauer stößt Claudia auf, dass die zeitliche Beschränkung auch an Sonn- und Feiertagen gilt. Sie fordert eine andere Lösung für die Parkplatzregelung.

"Wenn sie es schon alle so nötig haben, ihre Kunden so auszubeuten, sollen sie eine Schrankenanlage mit Parkticket einrichten – oder den Parkplatz am Sonntag gleich ganz geschlossen halten", erklärt sie gegenüber "5 Minuten".

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Villach. Erst kürzlich wurde bekannt, dass andere Autofahrer bei einem Einkaufszentrum wegen einer überschrittenen Parkdauer ebenfalls 120 Euro zahlen sollten. Dort lag das erlaubte Zeitlimit bei drei Stunden.

Parkraumüberwachung schweigt bisher

Warum auf dem Parkplatz beim Action-Markt auch sonntags eine maximale Parkdauer von nur 45 Minuten gilt, bleibt vorerst offen.

Die Bilder des Tages i ?

Das Portal "5 Minuten" hat bei der zuständigen Parkraumüberwachung nachgefragt. Eine Antwort lag zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht vor. Für Claudia bleibt damit vor allem der Ärger über eine Kaffeepause, die sie nun 120 Euro kosten soll.

*Name von der Redaktion geändert.