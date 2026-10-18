i Villach und das Congress-Center sollen Schauplatz des Intelligenz-Treffens sein APA-Images / imageBROKER / Reinhard Pantke Elitäres Treffen geplant Kein Scherz – Villach will Intelligenzhauptstadt werden Die Faschingsstadt Villach wird im Sommer 2027 zum Treffpunkt für Hochbegabte. Rund 1.000 Gäste aus aller Welt werden beim MENSA-Treffen erwartet. Von Österreich Heute 18.10.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Villach ist als Faschingshauptstadt Österreichs bekannt. Doch im kommenden Sommer dreht sich in der Kärntner Stadt alles um die Intelligenz. Von 28. Juli bis 1. August 2027 wird Villach für fünf Tage zur inoffiziellen Intelligenzhauptstadt Europas.

Der Grund: Die internationale Hochbegabtenvereinigung Mensa veranstaltet dort ihr europäisches Jahrestreffen, das European Mensa Annual Gathering (EMAG). Rund 1.000 Teilnehmer aus Europa und anderen Teilen der Welt werden erwartet.

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Hochbegabte treffen sich im Congress Center

Schauplatz des Treffens ist das Congress Center Villach, direkt an der Drau und nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt. Auf dem Programm stehen Vorträge, kulturelle Veranstaltungen und zahlreiche Freizeitaktivitäten. Neben Museumsbesuchen, Wassersport und gemeinsamen Ausflügen sind auch Aktivitäten im benachbarten Italien und Slowenien geplant.

Für besonders ausdauernde Teilnehmer soll sogar ein Raum rund um die Uhr geöffnet bleiben. Dort können sich die Hochbegabten auch mitten in der Nacht austauschen.

Silvia Wirnsberger, die Kärnten Chefin des Mensa-Klubs zVg

"Ich bin unglaublich stolz, mit dem EMAG 2027 einige der klügsten Köpfe der Welt im weltoffenen Villach begrüßen zu dürfen. Besonders freut mich, dass sich bereits Gäste aus Asien und Amerika angekündigt haben und mit den zusätzlichen Pre- und Post-Touren zeigen wir ihnen die schönsten Seiten Österreichs – von Kärnten über Salzburg bis Wien", so Gaastgeberin Silvia Wirnsberger, die Kärnten Chefin des Mensa-Klubs.

Nur rund zwei Prozent schaffen Aufnahme

Wer beim Treffen dabei sein möchte, muss allerdings eine besondere Voraussetzung erfüllen: die Mitgliedschaft bei Mensa. Der internationale Verein nimmt ausschließlich Menschen auf, deren Intelligenz zu den obersten zwei Prozent der Bevölkerung gehört. Bei gängigen IQ-Tests entspricht das ungefähr einem Intelligenzquotienten von 130 oder mehr.

Die Bilder des Tages i ?

Wer wissen möchte, ob er dazugehört, kann sich testen lassen. Aktuell bietet Mensa Österreich Intelligenztests in allen Bundesländern zum halben Preis an. Informationen zu Anmeldung, Vortest und Terminen gibt es unter www.mensatest.at.