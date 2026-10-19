Autofahrer lässt verletzten Fußgänger einfach liegen

Ein 46-jähriger Fußgänger aus Klagenfurt überquerte am Sonntag um 19.06 Uhr die Völkermarkter Straße im Kreuzungsbereich mit der Anna-Gröger-Straße, Klagenfurt, auf einem Schutzweg die Fahrbahn.
Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker erfasst und zu Boden geschleudert. Der unbekannte Fahrzeuglenker flüchtete in Richtung stadtauswärts.
Der 46-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen roten Pkw der Marke Opel Type Karl handeln. An der Unfallstelle konnten Teile dieses Fahrzeugs aufgefunden werden. Unter anderem wurde ein Seitenspiegel dieses Autos an der Unfallstelle sichergestellt.
Zeugen werden ersucht zweckdienliche Hinweise die zur Ausforschung des Unfalllenkers führen an die nächstgelegene Polizeiinspektion bzw. über die Notrufnummer 133 bekanntzugeben.