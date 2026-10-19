Startseite Österreich Kärnten
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Getty Images (Symbolbild)
Polizei bittet um Hinweise

Autofahrer lässt verletzten Fußgänger einfach liegen

Ein Autofahrer erfasste in Klagenfurt einen Fußgänger (46) auf dem Schutzweg und flüchtete. Der Verletzte kam ins Spital, die Polizei sucht Zeugen.
Von André Wilding
19.10.2026, 07:23
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein 46-jähriger Fußgänger aus Klagenfurt überquerte am Sonntag um 19.06 Uhr die Völkermarkter Straße im Kreuzungsbereich mit der Anna-Gröger-Straße, Klagenfurt, auf einem Schutzweg die Fahrbahn.

Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker erfasst und zu Boden geschleudert. Der unbekannte Fahrzeuglenker flüchtete in Richtung stadtauswärts.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der 46-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Auch interessant

Alko-Lenker (58) fährt nach Crash einfach weiter
Autofahrer lässt verletzte Frau (34) einfach liegen
Mama rief verletzten Sohn am Handy an – Polizei hob ab

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen roten Pkw der Marke Opel Type Karl handeln. An der Unfallstelle konnten Teile dieses Fahrzeugs aufgefunden werden. Unter anderem wurde ein Seitenspiegel dieses Autos an der Unfallstelle sichergestellt.

Zeugen werden ersucht zweckdienliche Hinweise die zur Ausforschung des Unfalllenkers führen an die nächstgelegene Polizeiinspektion bzw. über die Notrufnummer 133 bekanntzugeben.

wil, 19.10.2026, 07:23
Mehr zum Thema
Fahrerflucht Verkehrsunfall Opel Klagenfurt

Weiterlesen

Weitere Storys
Kärnten Auto Polizeieinsatz Verletzung Österreich LPD Kärnten Unfall Rettung Rettungseinsatz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote