Startseite Österreich Kärnten
Ein falscher Polizist wollte einen Villacher (69) um seine Wertsachen bringen. Doch der Pensionist durchkreuzte den Plan und stoppte die Verdächtigen. (Symbolbild)
Ein falscher Polizist wollte einen Villacher (69) um seine Wertsachen bringen. Doch der Pensionist durchkreuzte den Plan und stoppte die Verdächtigen. (Symbolbild)
istock
Falle gestellt

Falsche Polizei! Villacher (69) reagiert blitzschnell

Ein falscher Polizist wollte einen Villacher (69) um seine Wertsachen bringen. Doch der Pensionist durchkreuzte den Plan und stoppte die Verdächtigen.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 19:28
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein vermeintlicher Polizist wollte einen 69-Jährigen aus Villach am Sonntagnachmittag um seine Wertgegenstände bringen. Doch der Betrugsversuch nahm eine unerwartete Wendung: Der Pensionist erwischte die mutmaßlichen Täter direkt vor seinem Haus und verhinderte ihre Flucht.

Gegen 15 Uhr erhielt der Villacher einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mann, der sich als Polizist ausgab. Er erzählte dem 69-Jährigen von mehreren Einbrüchen in dessen Wohngegend und riet ihm, seine Wertsachen vorsichtshalber der Polizei zu übergeben. Beamte seien bereits unterwegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Villacher blockierte Fluchtweg

Der Pensionist befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht daheim und fuhr sofort zurück. Währenddessen bemerkte sein Sohn drei fremde Personen auf dem Grundstück. Als der 69-Jährige eintraf, wollten die Unbekannten gerade mit ihrem Fahrzeug wegfahren.

Der Villacher reagierte sofort, stellte sein Auto in den Weg und verständigte die Polizei. Wenig später rückten mehrere Streifen an und nahmen zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren sowie eine 23-jährige Frau vorläufig fest.

Auch interessant

Rechnung manipuliert! Betrüger tauscht IBAN aus
Mega-Summe übergeben – dann klopfen "Polizisten" erneut
Österreicherin sollte Chirurg aus Jemen "freikaufen"

Die Verdächtigen stammen aus Wien und der Steiermark. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürften sie eigens für die Tat nach Kärnten gereist sein. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach hat die Ermittlungen übernommen. Diese stehen noch am Anfang und dürften längere Zeit dauern.

red, 18.10.2026, 19:28
Mehr zum Thema
Villach LPD Kärnten Polizei Betrug

Weiterlesen

Weitere Storys
Festnahme
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote