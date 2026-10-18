i Ein falscher Polizist wollte einen Villacher (69) um seine Wertsachen bringen. Doch der Pensionist durchkreuzte den Plan und stoppte die Verdächtigen. (Symbolbild) istock Falle gestellt Falsche Polizei! Villacher (69) reagiert blitzschnell Ein falscher Polizist wollte einen Villacher (69) um seine Wertsachen bringen. Doch der Pensionist durchkreuzte den Plan und stoppte die Verdächtigen. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 19:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermeintlicher Polizist wollte einen 69-Jährigen aus Villach am Sonntagnachmittag um seine Wertgegenstände bringen. Doch der Betrugsversuch nahm eine unerwartete Wendung: Der Pensionist erwischte die mutmaßlichen Täter direkt vor seinem Haus und verhinderte ihre Flucht.

Gegen 15 Uhr erhielt der Villacher einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mann, der sich als Polizist ausgab. Er erzählte dem 69-Jährigen von mehreren Einbrüchen in dessen Wohngegend und riet ihm, seine Wertsachen vorsichtshalber der Polizei zu übergeben. Beamte seien bereits unterwegs.

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Villacher blockierte Fluchtweg

Der Pensionist befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht daheim und fuhr sofort zurück. Währenddessen bemerkte sein Sohn drei fremde Personen auf dem Grundstück. Als der 69-Jährige eintraf, wollten die Unbekannten gerade mit ihrem Fahrzeug wegfahren.

Der Villacher reagierte sofort, stellte sein Auto in den Weg und verständigte die Polizei. Wenig später rückten mehrere Streifen an und nahmen zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren sowie eine 23-jährige Frau vorläufig fest.

Die Verdächtigen stammen aus Wien und der Steiermark. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürften sie eigens für die Tat nach Kärnten gereist sein. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach hat die Ermittlungen übernommen. Diese stehen noch am Anfang und dürften längere Zeit dauern.