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Die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten stellten in den durchsuchten Wohnungen fast zwei Kilo Cannabiskraut sicher.
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LPD Kärnten
Drogenfund in Kärnten

Polizei hebt 11 (!) Cannabisplantagen in Villach aus

Zwei Männer (22, 39) sollen in Villach und Wernberg Cannabis angebaut haben. Die Polizei stellte rund 1,8 Kilo Cannabiskraut sicher.
Von Michael Rauhofer-Redl
20.10.2026, 13:44
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Den Kärntner Ermittlern ist ein Schlag gegen den illegalen Drogenanbau gelungen. Seit Juli 2026 ermittelte die Polizei nach dem Fund von zwei Cannabisplantagen in Föderlach in der Gemeinde Wernberg (Bezirk Villach).

Anfang Oktober konnten die Ermittler schließlich zwei Verdächtige ausforschen. Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen und einen 39-Jährigen aus dem Bezirk Villach. Beide Männer zeigten sich zu den Tatvorwürfen geständig.

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Neun weitere Plantagen entdeckt

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 39-Jährige noch neun weitere Cannabisplantagen im Stadtgebiet von Villach betrieben haben soll. Insgesamt konnten die Polizisten den beiden Männern somit elf Plantagen zuordnen.

Bei freiwilligen Nachschauen an den Wohnadressen der Verdächtigen stellten die Beamten rund 1,8 Kilogramm Cannabiskraut, eine geringe Menge Cannabisharz sowie verschiedene Suchtgiftutensilien sicher. Die beiden Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Sie bleiben vorerst auf freiem Fuß.

mrr, 20.10.2026, 13:44
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