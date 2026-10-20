i Der Lkw wies zahlreiche Mängel auf. Archivbild. LPD Kärnten 24 gefährliche Mängel entdeckt 3 Räder ohne Bremswirkung – Polizei stoppt Lkw Bei einer Kontrolle in Kärnten zog die Polizei einen rumänischen Sattelzug aus dem Verkehr. Die Prüfer entdeckten gleich 24 schwere Mängel. Von Michael Rauhofer-Redl 20.10.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierendes Ergebnis bei einer Lkw-Kontrolle in Kärnten! Am Dienstag (20. Oktober) nahm die Polizei am Verkehrskontrollplatz Arnoldstein im Bezirk Villach einen rumänischen Sattelzug genauer unter die Lupe. Was dabei zum Vorschein kam, hatte es in sich.

Ein Sachverständiger der ASFINAG stellte um 10.11 Uhr insgesamt 24 schwere technische Mängel an dem Schwerfahrzeug fest. Besonders alarmierend war der Zustand des Sattelanhängers.

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Drei Räder ohne Bremswirkung

Allein am Anhänger wurden zwölf Mängel festgestellt, bei denen Gefahr in Verzug bestand. Unter anderem fehlte ein Radbremszylinder, mehrere Bremsschläuche waren geknickt.

Besonders gefährlich: Bei gleich drei Rädern funktionierten weder die Betriebsbremse noch die Feststellbremse. Der Sattelzug war damit in einem technisch äußerst bedenklichen Zustand unterwegs.

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Kennzeichen sofort abgenommen

Für den Lenker hatte die Kontrolle unmittelbare Konsequenzen. Die Polizei hob die Zulassung des Sattelzugs vorläufig auf und nahm sowohl den Zulassungsschein als auch die Kennzeichentafeln ab.

Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro eingehoben. Der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.