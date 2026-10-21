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Die Feuerwehr war rasch zur Stelle.
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Getty Images (Symbolbild)
Gemeinde Eberndorf

Flammen auf Bauernhof – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Auf einem Bauernhof in Kärnten geriet eine Getreidetrocknungsanlage in Brand. Rund 100 Feuerwehrleute rückten aus und verhinderten Schlimmeres.
Von André Wilding
21.10.2026, 07:16
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Rund zehn Tonnen Sojabohnen mussten Feuerwehrleute am Dienstagabend aus einer brennenden Trocknungsanlage in Kärnten entfernen. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Eberndorf war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen drohten auf ein benachbartes Wirtschaftsgebäude überzugreifen.

Dank des schnellen Einsatzes mehrerer Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist allerdings beträchtlich.

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Flammen brechen am Abend aus

Der Brand wurde am Dienstag gegen 20.18 Uhr in einer Getreidetrocknungsanlage entdeckt. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten zum betroffenen Bauernhof aus. Ihre wichtigste Aufgabe war es, die Flammen einzudämmen und das nahe Wirtschaftsgebäude zu schützen.

Zehn Tonnen Sojabohnen aus Anlage geholt

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig. Um den Brand vollständig bekämpfen zu können, mussten die Einsatzkräfte rund zehn Tonnen Sojabohnen aus der Trocknungsanlage entfernen.

Anschließend wurden die verbliebenen Glutnester gelöscht. Durch das rasche Eingreifen gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Gebäude zu verhindern.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt standen sechs freiwillige Feuerwehren im Einsatz: Eberndorf, Edling, Gablern, Kühnsdorf, Peratschitzen und Völkermarkt.

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Rund 100 Feuerwehrleute waren mit insgesamt 18 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Hoher Sachschaden nach Brand

Die betroffene Trocknungsanlage wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Nach ersten Angaben beläuft sich der Schaden auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Warum das Feuer in der Anlage ausbrach, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

wil, 21.10.2026, 07:16
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