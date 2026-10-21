i Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt jetzt auf Hochtouren. Screenshot justiz.gv.at Geld abgezweigt 836.000 Euro weg – Hausverwalter unter Verdacht Ein Kärntner Hausverwalter (49) soll Hunderttausende Euro von Konten seiner Kunden abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Von Österreich Heute 21.10.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Geld war eigentlich für Betriebskosten, Reparaturen und die Erhaltung von Immobilien gedacht. Doch ein Kärntner Hausverwalter (49) soll insgesamt 836.000 Euro von Konten seiner Kunden abgezogen und für eigene Firmen verwendet haben. Betroffen sind möglicherweise zahlreiche Liegenschaften mit mehreren Hundert Eigentümern.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verdachts der Untreue. Laut Behördensprecher Markus Kitz würden schon seit März 2024 Ermittlungen gegen den Mann laufen.

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Geld auch in Ausland geflossen

Zwei Zeugen wandten sich deshalb an Rechtsanwältin Astrid Wutte-Lang, die eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft einbrachte, berichtet die "Kleine Zeitung". Sie befürchtet einen noch größeren Schaden: "Es ist nicht auszuschließen, dass dies nur die Spitze des Eisberges ist". Ein Teil des Geldes soll auch in eine neu gegründete Firma im Ausland geflossen sein.

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Hausverwalter erstattete Selbstanzeige

Der Beschuldigte hat inzwischen Selbstanzeige erstattet. Sein Anwalt Franz Zimmermann betont allerdings, dass diese nur Vorgänge aus den Jahren 2025 und 2026 betreffe, nicht das bereits seit 2024 laufende Ermittlungsverfahren.

Zur tatsächlichen Schadenshöhe könne er sich noch nicht äußern. Für den 49-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.