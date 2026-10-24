i Die Rettung brachte den Buben in ein umliegendes Krankenhaus. Symbolbild. iStock Drama in Kärnten Bub (3) läuft zu Papa und wird von Auto erfasst Schrecklicher Unfall in Kärnten! Ein dreijähriger Bub wollte zu seinem Vater über die Straße laufen und wurde dabei von einem Auto erfasst. Von Newsdesk Heute 24.10.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kleinkind kam es am Samstag (24. Oktober) gegen 12.05 Uhr im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein dreijähriger Bub wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und verletzt.

Ein 59-jähriger Mann war mit seinem Pkw unterwegs, als sich am Fahrbahnrand gegenüber einem Wohnhaus ein kleiner Bub aufhielt. Der Vater des Kindes stand nur wenige Meter entfernt auf der anderen Straßenseite, im Bereich einer Zufahrt zu den Parkplätzen eines Wohnhauses.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bub wollte zu seinem Papa laufen

Als sich der 59-jährige Autolenker näherte, lief der Dreijährige plötzlich in Richtung seines Vaters los und wollte die Fahrbahn überqueren.

Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Auto erfasste den kleinen Buben frontal. Durch den Aufprall wurde das Kind zu Boden geschleudert und verletzt.

Nach dem Unfall musste der Dreijährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden. Seine Mutter begleitete ihn dabei. Wie schwer der Bub bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.