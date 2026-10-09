i Streunt ein Puma durch München? (Symbolbild) Bild von LapineBlanche auf Pixabay Raubkatze oder Hauskatze? Puma-Suche bei München endet mit Fehlalarm Hubschrauber, Drohnen und Wärmebildkameras: Die Suche nach einem mutmaßlichen Puma nahe dem Münchner Flughafen bleibt bislang erfolglos. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nahe dem Münchner Flughafen läuft derzeit eine aufwändige Suchaktion nach einer Raubkatze.

Ein Jäger hatte am späten Dienstagabend (6. Oktober) mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier im Notzingermoos in der Gemeinde Oberding gefilmt. Ein Experte hält es nach Auswertung der Aufnahmen für möglich, dass es sich um einen Puma handelt.

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Polizei und Behörden haben das Naturschutzgebiet im Landkreis Erding am Mittwoch mit allen Mitteln durchkämmt: Hubschrauber, Drohnen und zahlreiche Beamte am Boden suchten nach Hinweisen. Auch in der Nacht kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz – doch ohne Erfolg.

Es gab sogar einen Fehlalarm, wie n-tv berichtet: Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte auf einem Kamerabild ein verdächtiges Tier entdeckt. Ein Hubschrauber rückte aus, fand aber keine Großkatze. Das vermeintliche Raubtier entpuppte sich als harmlose Hauskatze.

Behörden warnen Bevölkerung

Das Landratsamt Erding rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Wer das Tier sieht, soll sich sofort bei der Polizei melden. Hunde sollen nicht frei laufen gelassen werden, und Eltern werden gebeten, kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen zu lassen.

Woher das Tier stammen könnte, bleibt völlig unklar. Ein möglicher Halter ist nicht bekannt, und es gibt auch keine Hinweise auf einen Zirkus mit Raubkatzen in der Gegend. Pumas gelten zwar als scheu und meiden normalerweise Menschen, Angriffe sind aber lebensgefährlich.

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Ähnliche Fälle oft harmlos

In der Vergangenheit stellten sich vermeintliche Raubkatzensichtungen in Deutschland oft als harmlos heraus. 2023 suchten Polizei und Jäger in Kleinmachnow bei Berlin rund 30 Stunden nach einer vermeintlichen Löwin – am Ende war es höchstwahrscheinlich ein Wildschwein.

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2025 sorgte ein angeblicher Puma am Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt für eine Großsuche – ein Experte hielt das Tier später für eine Hauskatze.