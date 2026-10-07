StartseiteTiere
Ein Foto aus einer mutmasslichen Wildtierkamera soll die Raubkatze nahe dem Münchner Flughafen zeigen. (Symbolfoto)
Ein Foto aus einer mutmasslichen Wildtierkamera soll die Raubkatze nahe dem Münchner Flughafen zeigen. (Symbolfoto)
iStock/DenGuy
Neue Details

Lebensgefährlich! Puma nahe Münchner Flughafen

Neue Details zur Raubkatze nahe München: Ein Jäger meldete das Tier, ein Foto soll die Sichtung belegen. Experten vermuten einen Puma.
Heute Tierisch
Von Heute Tierisch
07.10.2026, 15:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Neue Details sorgen für Aufsehen im Fall der mutmaßlichen Raubkatze nahe dem Münchner Flughafen. Die bisher bekannte Sichtung ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch, wie eine Sprecherin des Landratsamtes auf "BILD"-Nachfrage bestätigte.

Puma nahe Münchner Flughafen gesichtet

Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich bei dem Tier um einen Puma handeln. Woher die mögliche Raubkatze stammt und wie sie in das Gebiet gelangte, ist weiterhin völlig unklar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Foto soll Tier zeigen

Besonders interessant: Nach Informationen der Zeitung soll es ein Foto von dem Tier geben. Die Aufnahme wird als glaubwürdig eingeschätzt und stammt höchstwahrscheinlich von einer Wildtierkamera.

Gemeldet worden sein soll die Sichtung von einem Jäger. Damit gibt es neben der behördlichen Einschätzung offenbar auch eine konkrete Aufnahme, die den Verdacht auf einen Puma stützt. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich tatsächlich um einen Puma handelt, gibt es allerdings weiterhin nicht.

Behörden warnen die Bevölkerung

Die Raubkatze soll im Notzinger Moos in der Gemeinde Oberding unterwegs gewesen sein – nur wenige Kilometer vom Münchner Flughafen entfernt.

Das Landratsamt rief die Bevölkerung deshalb zur Vorsicht auf. Wer das Tier sieht oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, soll sich umgehend bei der Polizei in Erding melden.

Auch Hunde sollten derzeit nicht frei laufen gelassen werden. Kleine Kinder sollen zudem nicht unbeaufsichtigt im Freien spielen.

Scheu – aber nicht ungefährlich

Pumas leben normalerweise in Nord- und Südamerika. Die Tiere gelten als scheu und meiden den Menschen. Begegnungen sind selten, Angriffe können jedoch lebensgefährlich sein. Bis geklärt ist, ob tatsächlich ein Puma im Raum Oberding unterwegs ist, gilt daher besondere Vorsicht.

red,07.10.2026, 15:41
Mehr zum Thema
PumaRaubkatzeFlughafen MünchenBayern

Weiterlesen

Weitere Storys
RaubtierJagd
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote