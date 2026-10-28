i Die Salzburg-Fans protestierten im ÖFB-Cup-Duell gegen Bregenz. Screenshot "Scheiß ÖFB" Salzburg-Fans protestierten während Cup-Duell Deutlicher Protest des Anhangs von Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Die Bullen-Fans griffen den ÖFB verbal an. Von Sport Heute 28.10.2026, 18:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Abordnung an Salzburger Fans begleitete die Bullen zum Auswärtsspiel im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Schwarz Weiß Bregenz ins Ländle. Das ist eine lange Anreise. Noch dazu, ist der Spieltermin unter der Woche am frühen Abend.

Genau dieser Umstand passte den Bullen-Fans so gar nicht. Sie protestierten mit einem riesigen Plakat während des Spiels. "Für fanfreundliche Anstoßzeiten", stand auf dem Transparent der kleinen Salzburger Abordnung im Bregenzer Stadion. Gefolgt von "Scheiss ÖFB!"

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Die Bullen-Fans hatten damit den Schuldigen ausgemacht. Österreichs Fußballverband ist freilich für die Ansetzung der Cup-Spiele verantwortlich, allerdings in Absprache mit den übertragenden TV-Sendern.

Tatsächlich ist die Anstoßzeit mit 18 Uhr nicht gerade dafür geeignet, um die eigene Mannschaft zu einem Auswärtsspiel zu begleiten. Gerade, wenn man berufstätig ist.

Während des Spiels war das Transparent der Salzburger Fans immer wieder während der Liveübertragung des ORF zu sehen gewesen. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender zeigte das Spiel in einer Konferenzschaltung mit dem Tiroler Derby zwischen Wacker Innsbruck und der WSG Tirol auf ORF1.