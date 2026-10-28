Startseite Sport Fußball
Marcel Sabitzer wurde für Dortmund zum Matchwinner.
Marcel Sabitzer wurde für Dortmund zum Matchwinner.
IMAGO/Kirchner-Media
Traumtor im DFB-Pokal

ÖFB-Ass rettet Dortmund: "Zu Unrecht Kritik abbekommen"

Marcel Sabitzer wurde bei Dortmund in den letzten Monaten zum Sündenbock. Jetzt schlug er im DFB-Pokal gegen Werder Bremen mit einem Traumtor zurück.
Von Sport Heute
28.10.2026, 16:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Marcel Sabitzer steht bei Borussia Dortmund seit Monaten in der Kritik, verlor zuletzt seinen Platz als Stammspieler und musste sich mit einer untergeordneten Rolle abfinden. Doch im DFB-Pokal wurde der ÖFB-Star jetzt zum Matchwinner: Der Österreicher nagelte einen Freistoß in letzter Sekunde ins Netz, sorgte für den Sieg und den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Schlusspfiff fand deshalb Kapitän Nico Schlotterbeck deutliche Worte über die Kritiker des Österreichers.

Dabei hatte Sabitzer in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik für seine Leistungen einstecken müssen. Ausgerechnet in einem dramatischen Pokalspiel wurde der 32-Jährige nun zum Matchwinner.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Real Madrid entschuldigt sich für Mbappe bei China

Schlotterbeck verteidigt Sabitzer

Besonders Abwehrchef Nico Schlotterbeck freute sich über den entscheidenden Treffer seines Teamkollegen. Nach dem Spiel nahm der deutsche Nationalspieler den Österreicher ausdrücklich in Schutz. "Er hat einen unglaublichen Fuß, er hat einen unglaublichen Schuss", schwärmte Schlotterbeck.

Und legte nach: "Und ich glaube, der Sabi hat sich das nach den letzten Wochen, letzten Monaten, wo er auch oft zu Unrecht Kritik abbekommen hat, wirklich verdient."

"Mann für die großen Tore"

Dass Sabitzer ausgerechnet in entscheidenden Momenten zur Stelle ist, hat er in Dortmund bereits mehrfach bewiesen.

Schlafender Mini-Yamal stiehlt Bruder bei Gala die Show

Schlotterbeck erinnerte an das Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid in der Saison 2023/24. Damals hatte Sabitzer mit einem sehenswerten Fernschuss zum 4:2 getroffen und die Dortmunder damit ins Halbfinale der Königsklasse geschossen. "Er ist irgendwie der Mann für die großen Tore", brachte es Schlotterbeck auf den Punkt.

red, 28.10.2026, 16:30
Mehr zum Thema
Marcel Sabitzer DFB-Pokal Borussia Dortmund Fussball

Weiterlesen

Weitere Storys
ÖFB ÖFB-Team SV Werder Bremen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote