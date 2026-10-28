i Marcel Sabitzer wurde für Dortmund zum Matchwinner. IMAGO/Kirchner-Media Traumtor im DFB-Pokal ÖFB-Ass rettet Dortmund: "Zu Unrecht Kritik abbekommen" Marcel Sabitzer wurde bei Dortmund in den letzten Monaten zum Sündenbock. Jetzt schlug er im DFB-Pokal gegen Werder Bremen mit einem Traumtor zurück. Von Sport Heute 28.10.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marcel Sabitzer steht bei Borussia Dortmund seit Monaten in der Kritik, verlor zuletzt seinen Platz als Stammspieler und musste sich mit einer untergeordneten Rolle abfinden. Doch im DFB-Pokal wurde der ÖFB-Star jetzt zum Matchwinner: Der Österreicher nagelte einen Freistoß in letzter Sekunde ins Netz, sorgte für den Sieg und den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem Schlusspfiff fand deshalb Kapitän Nico Schlotterbeck deutliche Worte über die Kritiker des Österreichers.

Dabei hatte Sabitzer in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik für seine Leistungen einstecken müssen. Ausgerechnet in einem dramatischen Pokalspiel wurde der 32-Jährige nun zum Matchwinner.

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Schlotterbeck verteidigt Sabitzer

Besonders Abwehrchef Nico Schlotterbeck freute sich über den entscheidenden Treffer seines Teamkollegen. Nach dem Spiel nahm der deutsche Nationalspieler den Österreicher ausdrücklich in Schutz. "Er hat einen unglaublichen Fuß, er hat einen unglaublichen Schuss", schwärmte Schlotterbeck.

Und legte nach: "Und ich glaube, der Sabi hat sich das nach den letzten Wochen, letzten Monaten, wo er auch oft zu Unrecht Kritik abbekommen hat, wirklich verdient."

"Mann für die großen Tore"

Dass Sabitzer ausgerechnet in entscheidenden Momenten zur Stelle ist, hat er in Dortmund bereits mehrfach bewiesen.

Schlotterbeck erinnerte an das Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid in der Saison 2023/24. Damals hatte Sabitzer mit einem sehenswerten Fernschuss zum 4:2 getroffen und die Dortmunder damit ins Halbfinale der Königsklasse geschossen. "Er ist irgendwie der Mann für die großen Tore", brachte es Schlotterbeck auf den Punkt.