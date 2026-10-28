i Lamine Yamal und seine Familie bei der "Ballon d'Or"-Gala IMAGO/DAZN Herzige Bilder Schlafender Mini-Yamal stiehlt Bruder bei Gala die Show Lamine Yamal holt beim Ballon d'Or nur den "Trostpreis". Sein kleiner Bruder ist der heimliche Star: Keyne schläft mitten in der Gala ein. Von Sport Heute 28.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Auftritt sorgt für Lacher bei der Ballon-d'Or-Gala in London! Während Barcelona-Superstar Lamine Yamal (19) auf die wichtigste Einzelauszeichnung im Weltfußball hofft, zieht sein kleiner Bruder Keyne die Blicke auf sich. Der Vierjährige begleitet den Spanier ins London Palladium und begeistert mit seinem Auftritt die Fans.

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Schon auf dem roten Teppich sorgt der Mini-Star für Unterhaltung. Im schicken Anzug mit schwarzer Fliege spielt Keyne eine Runde Schere, Stein, Papier. Anschließend gibt es noch ein High Five mit Bayern-Star Michael Olise. Die Kameras sind dabei stets auf den kleinen Bruder des Barca-Juwels gerichtet.

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Für Yamal endet der Abend mit gemischten Gefühlen. Der 19-Jährige muss sich beim Ballon d'Or mit Platz drei begnügen. Den Goldenen Ball holt Bayern-Torjäger Harry Kane, der damit als erster Engländer seit Michael Owen im Jahr 2001 triumphiert. Immerhin darf Yamal zum dritten Mal in Folge die Kopa-Trophäe als bester Nachwuchsspieler entgegennehmen.

Doch die lange Preisverleihung wird für Keyne offenbar zur Geduldsprobe. Nach Verzögerungen bei der Gala fallen dem Vierjährigen auf seinem Sitzplatz die Augen zu. Schließlich schläft er mitten im London Palladium ein – und liefert damit einen der meistdiskutierten Momente des Abends.

Im Netz feiern die Fans den müden Nachwuchsstar. "Das ist einfach so süß", schreibt ein Nutzer. Ein anderer scherzt, Keyne spreche mit seinem Nickerchen wohl vielen Zuschauern aus der Seele. Schon bei der Fußball-WM im Sommer hatte der kleine Bruder mit seinen Auftritten an Yamals Seite für Aufmerksamkeit gesorgt.