i Fleetwood jubelt wahrscheinlich zu Liedern von Fleetwood Mac. IMAGO/Offside Sports Photography Cup-Abenteuer vorbei Riesen-Blamage! Arsenal scheitert an Viertligisten Arsenal London blamiert sich im Ligacup gegen den Viertligisten Fleetwood und scheidet verdient aus. Von Sport Heute 28.10.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesen-Blamage für den FC Arsenal! Der amtierende englische Meister scheitert im Carabao Cup sensationell am Viertligisten Fleetwood Town. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit setzt sich der krasse Außenseiter im Elfmeterschießen durch. Um es in Zahlen auszudrücken: Arsenals Kader hat laut dem Portal "transfermarkt" einen Marktwert von 1,38 Milliarden Euro. Fleetwoods Spieler kommen auf nur 2,75 Millionen Euro.

Dabei übernehmen die "Gunners" von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Doch ausgerechnet Fleetwood schlägt mit seiner ersten richtigen Torchance eiskalt zu. Loupalo-Bi behauptet im Strafraum den Ball und versenkt ihn in der 21. Minute flach im rechten Eck zur überraschenden Führung.

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Arsenal drängt auf den Ausgleich, doch Fleetwood-Keeper Lynch verhindert mit einer starken Parade gegen Viktor Gyökeres zunächst den Gegentreffer (30.).

Nach dem Seitenwechsel erhöht die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta den Druck. In der 50. Minute ist es schließlich Gyökeres, der nach einer Hereingabe von O'Neill den Ball zum 1:1 über die Linie drückt.

Nur fünf Minuten später hat Dowman sogar die Führung auf dem Fuß, scheitert allerdings erneut am überragenden Lynch.

Kurz vor Schluss folgt der nächste Rückschlag für die Londoner. Dowman verliert die Nerven und tritt gegen den am Boden liegenden Neal. Der Schiedsrichter zeigt dem Arsenal-Youngster dafür glatt Rot (88.).

Damit muss die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Die ersten sieben Schützen verwandeln ihre Versuche souverän. Dann wird Arsenal-Neuzugang Guimarães zur tragischen Figur. Der Brasilianer scheitert an Fleetwood-Torhüter Lynch.

Haughey behält anschließend die Nerven und verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Der Viertligist wirft den englischen Meister aus dem Bewerb und sorgt damit für eine der größten Pokal-Sensationen der Saison.