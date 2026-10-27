i ÖFB-Star Marcel Sabitzer. Reuters Spektakel im DFB-Pokal Sabitzer-Erlösung! ÖFB-Stars retten Dortmund Ganz großes Aufatmen bei Borussia Dortmund. ÖFB-Star Marcel Sabitzer schoss den BVB mit einem späten Direkt-Freistoß zum 3:2-Sieg gegen Werder Bremen. Von Sport Heute 27.10.2026, 22:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sabitzer hatte in der zweiten DFB-Pokalrunde im verregneten Dortmund spät Verantwortung übernommen. Und das zahlte sich voll aus. Der ÖFB-Teamspieler, der zuletzt im Nationalteam pausierte, zwirbelte in der 90+3. Minute einen Direkt-Freistoß in die Maschen. Überraschte dabei Karl Hein im Bremen-Tor, der auf eine Flanke spekuliert hatte. Sabitzers Freistoß-Kracher flatterte mit 110 km/h ins Tormanneck und bescherte dem BVB den späten Sieg.

Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Denn Niclas Füllkrug schnürte gegen seinen Ex-Klub noch den Doppelpack innerhalb von vier Minuten (65./Elfer, 68.). Er glich die klare Zwei-Tore-Führung nach Treffern von Serhou Guirassy (6.) und ÖFB-Ass Carney Chukwuemeka (17.) aus.

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"Das ist ein emotionaler Sieg. Der Trainer hat von außen den Input gegeben: ,Schieß'", hatte Sabitzer nach dem Spiel gesagt. "Mein Rechter war schon immer sehr gut. In der Vergangenheit habe ich schon bewiesen, dass ich das kann", lachte Sabitzer.

Chukwuemeka stand in der BVB-Startelf, wurde in der 71. Minute ausgetauscht. Sabitzer kam in der 71. Minute ins Spiel. Bei den Werderanern spielte Marco Friedl durch, Marco Grüll musste in der 59. Minute vom Feld.

Köln putzt Union

Deutlicher weiter ist Köln nach einem 5:0-Erfolg gegen Union Berlin. Said El Mala schnürte dabei den Doppelpack (32., 60.), auch Linton Maina (51.), Isak Johannesson (78.) und Sebastian Sebulonsen (88.) trafen. Bei den "Eisernen" spielte Leopold Querfeld durch.

Borussia Mönchengladbach schlug Karlsruhe mit Ex-Ried-Trainer Maximilian Senft mit 2:0. Und das, obwohl Philipp Sander früh Rot sah (28.), doch Robn Hack (7.) und Lukas Ullrich (49.) netzten. Bei Gladbach spielte Kevin Stöger durch, bei den Gästen Christoph Kobald.

Darmstadt schlug Bundesliga-Sensationsaufsteiger Elversberg mit ÖFB-Tormann Nicolas Kristof mit 2:0-