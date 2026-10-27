i Rapid hat den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Viertelfinale geschafft. GEPA pictures Vienna im ÖFB-Cup besiegt Rapid atmet auf: "Hätte auch anders ausschauen können" Rapid steht im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Die Grün-Weißen schlugen im Derby Zweitligist Vienna mit 3:0. Zufrieden waren die Hütteldorfer aber nicht. Von Sport Heute 27.10.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid bleibt auf der Erfolgsspur! Die Hütteldorfer setzten sich am Dienstagabend im Achtelfinale des ÖFB-Cups bei Zweitligist First Vienna mit 3:0 durch und lösten damit das Ticket für das Viertelfinale. Yusuf Demir brachte die Mannschaft von Trainer Johannes Hoff Thorup bereits in der 18. Minute in Führung. Danach taten sich die Grün-Weißen gegen mutige Döblinger allerdings lange schwer, auch Rapid-Goalie Niklas Hedl musste mehrmals eingreifen.

Nach dem Seitenwechsel schlug Rapid schließlich eiskalt zu. Claudy Mbuyi sorgte mit einem Doppelpack (69., 86.) für klare Verhältnisse und machte den Aufstieg perfekt. Die Vienna ließ mehrere gute Möglichkeiten ungenützt, scheiterte unter anderem an der Latte. Für Rapid war es bereits der siebente Pflichtspielsieg in Folge. Die Hütteldorfer gehen damit mit breiter Brust ins Wiener Derby gegen die Austria am Sonntag.

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"Nicht unsere beste Leistung"

Trotzdem wusste Kapitän Matthias Seidl das Spiel nach dem Schlusspfiff durchaus richtig einzuschätzen, hob mahnend den Finger. "In der ersten Hälfte sind uns viele Fehler passiert. Wir waren im Passspiel nicht schnell, hatten nicht viele Chancen und haben den Gegner zu Chancen kommen lassen. Das hätte auch anders ausschauen können", analysierte der Mittelfeldspieler. Rapid atmete merklich auf.

Trotzdem betonte Seidl: "Wir haben verdient gewonnen, es war aber nicht unsere beste Leistung."

Genau das sah auch Trainer Hoff Thorup so. "Wir haben gewonnen und wir haben klar gewonnen. Aber ich finde, wir können das besser", meinte der Däne. Es sei "das Wichtigste" gewesen, weiterzukommen. Außerdem habe Grün-Weiß einige Spieler schonen können.

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale wird am Mittwoch und am Donnerstag fortgesetzt.