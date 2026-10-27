i Rapid Wien jubelt im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Vienna. GEPA pictures Klarer Aufstieg Rapid wirft die Vienna mit 3:0-Sieg aus dem ÖFB-Cup Rapid Wien nimmt die Hürde Vienna im ÖFB-Cup-Achtelfinale locker. Die Hütteldorfer setzten sich am Dienstag auf der Hohen Warte mit 3:0 durch. Von Sport Heute 27.10.2026, 19:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der starke Yusuf Demir nach einem Solo (18.) und Stürmer Claudy Mbuyi (69., 86.) sorgten im Duell mit dem Stadtrivalen aus der 2. Liga auf der Hohen Warte für klare Verhältnisse und beförderten die Hütteldorfer ins Viertelfinale des ÖFB Cups.

Bereits am Sonntag folgt die Auslosung nach dem Derby gegen die Wiener Austria.

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Rapid zunächst mit Problemen

Rapid-Trainer Hoff Thorup hatte für das Derby gegen den Zweiten der 2. Liga Umstellungen angekündigt. Immerhin drei gab es auch. Eaden Roka kam links hinten zum Einsatz, Moulaye Haidara ersetzte Petter Nosa Dahl und Mbuyi startete statt Ercan Kara als Solospitze.

Der Bundesliga-Tabellenführer hatte auf der Hohen Warte zunächst Probleme, ins Spiel zu finden, Haidara jagte den Ball in der 15. Minute auch drüber. So brauchte es den so formstarken Demir, um Grün-Weiß in Front zu bringen. Er zog von rechts nach innen, haute von der Strafraumgrenze drauf und netzte zum 1:0 (18.). Viennas Tobias Gruber kratzte den Ball dann von der Linie (21.), Keeper Bernhard Ungar musste bei einem Steilpass auf Mbuyi dazwischen gehen (24.). Kurz danach hielt der Keeper gegen Kapitän Matthias Seidl (25.).

Rapid macht spät alles klar

Gerade in der großen Rapid-Druckphase folgte die Riesenchance auf den Ausgleich durch den Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann. Er knallte den Ball aber unbedrängt aus zehn Metern drüber (28.). Danach beruhigten die Hütteldorfer die Partie merklich.

Nach Wiederbeginn erhöhte Grün-Weiß dann die Schlagzahl. Mbuyi kam nach einem Zuspiel des eingewechselten Claudy Mbuyi aber nicht zum Abschluss (55.). Besser machte es der Stürmer dann in der 69. Minute. Er drückte den scharfen Stanglpass des eingewechselten Dahl über die Linie – 2:0.

Danach gab sich die Vienna aber nicht auf, versuchte noch, zum Anschlusstreffer zu kommen. Erst lenkte Niklas Hedl im Rapid-Tor den Kopfball von Felix Nagele noch an die Querlatte (78.), dann forderten die Döblinger nach einem vermeintlichen Cvetkovic-Handspiel Elfmeter, der Arm war aber deutlich angelegt (83.). Auf der Gegenseite machte Mbuyi dann die Partie zu (85.).

Das ÖFB-Cup-Achtelfinale wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt.