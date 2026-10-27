i Fußball-Star Kylian Mbappe. IMAGO/Sergio Ros Riesige Aufregung Real-Spiele nach Mbappe-Eklat aus TV gestrichen Riesige Aufregung um Fußball-Star Kylian Mbappe. Eine Podcast-Aussage sorgte für große Aufregung und führte nun zu einem TV-Boykott von Real-Spielen. Von Sport Heute 27.10.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um Kylian Mbappe nimmt immer größere Ausmaße an! Nach dem Verlust mehrerer Werbepartner in China drohen dem Superstar von Real Madrid nun auch Konsequenzen für seinen Klub. Das chinesische Staatsfernsehen hat angekündigt, vorerst keine Spiele der Königlichen mehr zu übertragen.

Auslöser ist ein umstrittener Scherz des 27-Jährigen über Chinas Staatsgründer Mao Zedong. In einem Podcast hatte Mbappe über eine Fotomontage gesprochen, die sein Gesicht auf einer historischen Aufnahme Maos zeigt. Dabei bezeichnete er die abgebildete Person lachend als mutmaßlichen "chinesischen Diktator".

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Real-Spiele aus dem TV gestrichen

Die Reaktionen in China fielen heftig aus. Zunächst beendeten die Getränkehersteller Dongpeng und Mengniu ihre Werbeverträge mit dem französischen Weltmeister. Weitere Unternehmen folgten, auch die einflussreiche Social-Media-Plattform Xiaohongshu wandte sich von Mbappé ab.

Jetzt schaltet sich die China Media Group (CMG) ein. Das staatliche Medienunternehmen kündigte an, vorerst weder Spiele von Real Madrid noch Werbung mit Mbappe zu zeigen. Auch ein Entschuldigungsschreiben von Spaniens Ligapräsident Javier Tebas reichte der CMG nicht. Das Unternehmen fordert eine formelle Entschuldigung, bevor weitere Gespräche stattfinden.

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Mbappé entschuldigt sich öffentlich

Der Real-Star reagierte inzwischen selbst auf die Kontroverse. Auf der Plattform X bezeichnete er seine Bemerkung als "taktlos" und erklärte, inzwischen zu verstehen, dass er damit Menschen in China verletzt habe. "Ich entschuldige mich bei jedem, den meine Worte verärgert haben", schrieb der Franzose.

Ob diese Entschuldigung ausreicht, um den TV-Boykott und den Verlust weiterer Werbepartner abzuwenden, ist offen. Fest steht: Aus einem vermeintlichen Scherz ist für Mbappé längst ein handfester Eklat geworden, der mittlerweile auch Real Madrid trifft.