i Harry Kane mit seiner Uhr. Imago Unfassbare Summe Kane begeistert mit Millionen Uhr beim Ballon d'Or Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or. Bei der Gala in London sorgt er auch mit seiner Uhr für Aufsehen. Von Sport Heute 27.10.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane sorgt nicht nur auf dem Fußballplatz für Aufsehen! Bei der Ballon-d'Or-Gala in London glänzte der Bayern-Superstar nicht nur mit seiner frisch gewonnenen Trophäe, sondern auch mit einer sündhaft teuren Luxusuhr am Handgelenk.

Der 33-Jährige sicherte sich als erster Bundesliga-Spieler seit Matthias Sammer 1996 den begehrten Goldenen Ball. Auch für England endete eine lange Durststrecke. Zuletzt hatte Michael Owen im Jahr 2001 die Auszeichnung gewonnen.

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"Hier in London zu sein, macht das Ganze fast noch spezieller", freute sich Kane bei seiner Dankesrede. Doch neben der sportlichen Auszeichnung zog auch ein besonderes Schmuckstück die Blicke auf sich. Der Stürmer trug eine Rolex Cosmograph Daytona "Blue Sapphire", deren Wert auf rund eine Million Pfund geschätzt wird.

Die exklusive Uhr besteht aus 18-karätigem Weißgold und verfügt über ein 40 Millimeter großes Gehäuse. Besonders auffällig ist die Lünette, die mit insgesamt 36 blauen Saphiren besetzt ist. Das seltene Modell ist nicht regulär im offiziellen Rolex-Katalog erhältlich und gilt unter Sammlern als besonders begehrt.

Für Kane ist es allerdings nicht die erste sündhaft teure Uhr. Der englische Teamkapitän gilt als großer Rolex-Liebhaber und besitzt unter anderem auch eine seltene "Rainbow Rolex", deren Wert auf mehr als eine halbe Million Schweizer Franken geschätzt wird. Mit dem Ballon d'Or in der Hand und einer Millionen-Uhr am Handgelenk wurde die Gala für den Bayern-Star damit auch optisch zu einem glänzenden Abend.