i Rapids Meistermacher Johannes Hoff Thorup? GEPA pictures Titel wieder in Hütteldorf? Supercomputer berechnet Rapids Chancen für Mission 33 Der SK Rapid ist überlegener Tabellenführer. Ein Supercomputer hat jetzt die Meisterchancen der Hütteldorfer berechnet. Von Sport Heute 27.10.2026, 08:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 2008 wartet Rapid Wien auf den nächsten Meistertitel. Eine ganze Generation junger Rapid-Fans hat noch nie erlebt, wie die Hütteldorfer den Meisterteller in die Höhe stemmen. Doch in dieser Saison könnte die lange Durststrecke endlich zu Ende gehen.

Die Grün-Weißen spielen bislang eine beeindruckende Saison. Nach zehn Bundesliga-Runden steht Rapid mit 27 Punkten an der Tabellenspitze. Neun Siege aus den ersten zehn Spielen bedeuten den besten Saisonstart seit 40 Jahren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch offensiv läuft es für die Hütteldorfer wie am Schnürchen. Mit 31 Treffern stellt Rapid den gefährlichsten Angriff der Liga. Besonders bemerkenswert: Gleich 13 verschiedene Spieler haben sich bereits in die Torschützenliste eingetragen.

Die Fans träumen deshalb immer lauter von der "Mission 33". Doch trotz des Traumstarts sieht eine aktuelle Berechnung von "Football Meets Data" einen anderen Klub in der Favoritenrolle.

In insgesamt 20.000 Simulationen kommt Red Bull Salzburg auf eine Meisterwahrscheinlichkeit von 43,6 Prozent. Rapid folgt mit 33,9 Prozent auf dem zweiten Platz.

Deutlich schlechter stehen die Chancen für die Konkurrenz. Dem amtierenden Meister LASK werden nur noch 13,3 Prozent auf eine erfolgreiche Titelverteidigung eingeräumt. Sturm Graz liegt mit 8,9 Prozent noch weiter zurück.

Während in Hütteldorf vom Meistertitel geträumt wird, herrscht beim Stadtrivalen Austria Wien Krisenstimmung. Die Veilchen stecken nach einem enttäuschenden Saisonstart tief im Tabellenkeller.

Besonders bitter: Laut der Simulation beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Austria-Abstiegs bereits 9,5 Prozent. Die Chancen auf den Einzug in die Meistergruppe liegen mit 9,8 Prozent nur knapp darüber.

Als größter Abstiegskandidat gilt allerdings der Wolfsberger AC. Die Kärntner landen in 43,6 Prozent der Berechnungen am Tabellenende. Für die beiden Wiener Großklubs steht nun das nächste Highlight auf dem Programm. Im 351. Wiener Derby treffen Rapid und Austria am Sonntag aufeinander.