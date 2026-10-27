i Harry Kane mit dem goldenen Ball. IMAGO/PRESSE SPORTS Auch bei Kompany bedankt "Haben es geschafft" – Kane sorgt für Tränen-Moment Harry Kane vom FC Bayern sichert sich den Ballon d'Or. Bei seiner Dankesrede sorgt er für einen Gänsehautmoment. Von Sport Heute 27.10.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane hat es geschafft! Der Bayern-Superstar gewinnt erstmals in seiner Karriere den Ballon d'Or und wird damit zum besten Fußballer der Welt gekürt. Bei der Gala in London wird der 33-Jährige vor allem bei den Worten an seine Ehefrau Katie Goodland emotional.

In seiner Heimatstadt setzt sich der englische Nationalkapitän bei der prestigeträchtigen Wahl unter anderem gegen Real-Madrid-Star Kylian Mbappé und Barcelona-Jungstar Lamine Yamal durch. Für Kane ist es die Krönung einer überragenden Saison.

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"Ich bin fast sprachlos", erklärt der sichtlich bewegte Stürmer auf der Bühne. Besonders emotional wird es, als er sich direkt an seine Frau Katie wendet.

"Wir haben definitiv Höhen und Tiefen durchgemacht. Du bist meine größte Unterstützerin, und ich hatte das Gefühl, dass du es fast mehr wolltest als ich", sagt Kane mit stockender Stimme. "Ich weiß, dass es für dich nicht immer einfach war. Aber hier ist es, wir haben es geschafft!"

Doch auch seine Mitspieler beim FC Bayern vergisst der Torjäger nicht. "An alle meine Bayern-Teamkollegen: Ich würde nicht hier stehen ohne euch. Die Art, wie ihr mich antreibt, und die Tatsache, dass ich jede Woche gegen Spieler wie Michael Olise trainiere, machen mich zu einem besseren Spieler und motivieren mich, mich weiter zu verbessern. Also, danke."

Besonders berührend ist auch seine Botschaft an Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der Belgier befindet sich nach seinem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände weiterhin im Krankenhaus.

"An Vinnie: Ich glaube, dass er noch im Krankenhaus ist. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Energie gegeben", richtet Kane seinem Coach aus. Dafür gibt es großen Applaus im Saal.

Dass sich Kane den Goldenen Ball verdient hat, zeigen auch seine beeindruckenden Zahlen. In der vergangenen Saison erzielte der Engländer in 65 Spielen für Bayern und die Nationalmannschaft unglaubliche 73 Treffer. Mit den Münchnern gewann er die Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Bei der Weltmeisterschaft holte er mit England Bronze.

Damit ist Kane der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981, der den Ballon d'Or gewinnt. Gleichzeitig beendet er eine lange Durststrecke für England: Zuletzt hatte Michael Owen 2001 die begehrte Auszeichnung erhalten.

Auch Bayern-Kollege Michael Olise durfte sich freuen. Der Franzose belegte bei der Wahl den neunten Platz. Kane wurde zusätzlich als bester Stürmer ausgezeichnet. Bei den Frauen ging der Ballon d'Or an die Spanierin Alexia Putellas. Barcelona-Jungstar Lamine Yamal wurde als bestes Talent geehrt.

Auf Kane wartet nach der Gala übrigens noch eine besondere Aufgabe: Seine Kinder können es laut dem Bayern-Star kaum erwarten, die goldene Trophäe endlich in den Händen zu halten.