i Felix Bacher IMAGO/PRESSE SPORTS 0:2 mit Lyon ÖFB-Legionär Bacher verliert Topspiel gegen PSG PSG übernimmt die Tabellenführung in Frankreich. ÖFB-Legionär Felix Bacher muss sich mit Olympique Lyon im Spitzenspiel mit 0:2 geschlagen geben. Von Sport Heute 26.10.2026, 23:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Abend für Österreichs Frankreich-Legionär Felix Bacher! Der 25-jährige Innenverteidiger verliert mit Olympique Lyon am Montagabend das Topduell der Ligue 1 gegen Paris Saint-Germain. Der Titelverteidiger setzt sich im eigenen Stadion mit 2:0 durch und springt damit an die Tabellenspitze.

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Dabei hält Lyon zunächst gut dagegen. In der ersten Hälfte gelingt es den Gästen, die Offensive des französischen Meisters in Schach zu halten. Zur Pause steht es noch 0:0.

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Erst in der Schlussphase schlägt PSG zu. Senny Mayulu bringt die Pariser in der 72. Minute mit 1:0 in Führung. Lyon versucht noch einmal zurückzukommen, doch Mika Godts macht in der 84. Minute mit dem zweiten Treffer alles klar.

Bacher steht bei Olympique Lyon in der Startelf und spielt in der Innenverteidigung über die vollen 90 Minuten durch. Die Niederlage kann der ÖFB-Teamspieler allerdings nicht verhindern.

Für PSG ist der Erfolg im Schlager der achten Runde besonders wertvoll. Die Pariser liegen nun einen Punkt vor Stade Rennes auf Platz eins der Ligue 1. Lyon verliert dagegen an Boden und fällt auf den fünften Tabellenrang zurück.