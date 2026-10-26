i Wer schnappt sich den Ballon d'Or? "imago" Die Favoriten im Check Kane, Mbappe oder Yamal – Wer holt den Ballon d' Or? Am Montagabend wird der beste Fußballer der Welt gekürt. Harry Kane, Kylian Mbappe und auch Lamine Yamal dürfen auf den Ballon d'Or hoffen. Von Sport Heute 26.10.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer schnappt sich den begehrtesten Einzelpreis im Weltfußball? Am Montagabend (21 Uhr) wird in London zum 70. Mal der Ballon d'Or vergeben. Einen klaren Favoriten gibt es diesmal nicht. Stattdessen kämpfen gleich mehrere Superstars um den Goldenen Ball.

Bayern-Duo hofft auf Goldenen Ball

Mit Harry Kane und Michael Olise schickt Bayern München gleich zwei aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen. Kane glänzte in der vergangenen Saison mit beeindruckenden 73 Toren in 65 Spielen für Klub und Nationalmannschaft. Dazu gewann der Engländer die deutsche Meisterschaft und erreichte bei der WM das Halbfinale.

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Auch Olise spielte eine herausragende Saison. Der Franzose steuerte für die Bayern 22 Treffer und 29 Vorlagen bei und wurde zum besten Spieler der Bundesliga-Saison gewählt. Ein möglicher Nachteil für beide: Weder Kane noch Olise konnte einen großen internationalen Titel gewinnen.

Offensiv-Stars große Konkurrenten

Bessere Karten könnte deshalb Barcelona-Jungstar Lamine Yamal haben. Der 19-Jährige gewann mit Spanien den WM-Titel und wurde nach der Meisterschaft mit Barcelona auch zum Spieler der Saison in Spanien gewählt. In der Champions League scheiterte sein Klub allerdings bereits im Viertelfinale.

Genauso Hoffnungen auf die individuelle Auszeichnung darf sich Real Madrids Superstar Kylian Mbappe machen – jedoch wohl eher geringere. Der Franzose schoss für die Königlichen in 44 Spielen 42 Tore und sicherte sich obendrein bei der Weltmeisterschaft mit zehn Toren den Goldenen Schuh.

Ein weiterer heißer Anwärter ist Khvicha Kvaratskhelia. Der Georgier gewann mit Paris Saint-Germain die Champions League und wurde zum besten Spieler der Königsklassen-Saison gekürt. Zehn Tore und sechs Vorlagen unterstreichen seine starke Bilanz.

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Messi nur mit Außenseiterchancen

Auch Lionel Messi steht unter den 30 Nominierten. Der mittlerweile 39-jährige Argentinier überzeugte zwar bei der Weltmeisterschaft, zählt diesmal aber nicht zum engsten Favoritenkreis. Achtmal konnte sich Messi den Goldenen Ball bereits sichern.

Auch Vorjahressieger Ousmane Dembele und Erling Haaland werden lediglich Außenseiterchancen eingeräumt. Cristiano Ronaldo fehlt hingegen komplett. Der fünfmalige Gewinner schaffte es nicht unter die 30 Nominierten.