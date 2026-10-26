i Lamine Yamal Reuters Peinliches Hoppala Panne bei Ballon d'Or macht drei Stars zu Siegern Chaos vor der Ballon-d'Or-Gala! Auf der offiziellen Website werden gleich drei Fußballstars als Sieger verkündet – noch vor der Preisverleihung. Von Sport Heute 26.10.2026, 20:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesen-Panne beim wichtigsten Einzelpreis im Weltfußball! Nur wenige Stunden vor der Ballon-d'Or-Gala in London sorgt die offizielle Website der Veranstalter für Aufregung. Dort erscheinen gleich drei Artikel, die unterschiedliche Gewinner des Goldenen Balls verkünden: Harry Kane, Kylian Mbappe und Lamine Yamal.

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Besonders brisant: Die Beiträge lesen sich wie fertige Siegergeschichten. Bayern-Torjäger Kane wird für seine 61 Tore in einer Saison gefeiert. Real-Madrid-Star Mbappe wird als neuer Preisträger für seine konstanten Weltklasseleistungen gewürdigt. Und Barcelona-Juwel Yamal soll mit gerade einmal 19 Jahren zum jüngsten Ballon-d'Or-Gewinner aller Zeiten gekürt worden sein.

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Die "Daily Mail" entdeckt den Fehler und informiert die Veranstalter um 17.23 Uhr, wie das britische Blatt schreibt. Daraufhin sollen hektische Telefonate und WhatsApp-Nachrichten folgen. Die Organisatoren leiten laut dem Bericht eine Untersuchung ein.

Die vermeintlichen Siegerartikel über Kane und Mbappe verschwinden anschließend von der Website. Besonders kurios: Der Beitrag über Yamal bleibt laut "Daily Mail" noch mehr als eine halbe Stunde nach dem Hinweis abrufbar. Ob die Texte versehentlich vorab veröffentlicht wurden oder wie es zu der Panne kam, ist zunächst unklar.

Fest steht: Die drei veröffentlichten Artikel sind kein Beleg dafür, wer den Ballon d'Or tatsächlich gewinnt. Kane, Mbappe und Yamal zählen allesamt zu den Anwärtern auf die Auszeichnung. Wer den begehrten Goldenen Ball wirklich erhält, soll erst bei der offiziellen Zeremonie im London Palladium bekannt gegeben werden.