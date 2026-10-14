i Bayern-Star Harry Kane. IMAGO/NTB "Auch mit Aussehen zu tun" Ballon d'Or-Wahl: Scheitert Kane an seinem Look? Am 26. Oktober wird der Ballon d'Or vergeben, geht es nach einem Experten, wird Harry Kane ihn aus einem bizarren Grund nicht gewinnen. Von Sport Heute 14.10.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane gehört zu den besten Fußballern der Welt. Doch reicht es für den Bayern-Superstar auch zum Ballon d'Or? Ex-Weltmeister Christoph Kramer hat daran seine Zweifel. Der Grund dafür ist allerdings nicht die sportliche Leistung des Engländers, sondern sein Erscheinungsbild.

Am 26. Oktober wird der prestigeträchtige Goldene Ball verliehen. Neben Kane zählen auch Barcelona-Jungstar Lamine Yamal und Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé zu den großen Favoriten.

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Für Kramer wäre der Bayern-Stürmer aus sportlicher Sicht der verdiente Sieger. "Ich glaube, wenn alle Trainer der Welt wählen würden, würde es Harry Kane werden", erklärte der Weltmeister von 2014 bei "Prime Video".

Allerdings entscheiden bei der Wahl nicht ausschließlich Trainer über den Sieger. Auch andere Faktoren könnten laut Kramer eine entscheidende Rolle spielen. Der ehemalige Mittelfeldspieler vermutet, dass neben den Leistungen auf dem Platz auch die Ausstrahlung eines Spielers Einfluss auf das Ergebnis haben könnte.

"Weil es auch mit Magie und Aussehen zu tun hat, sage ich Lamine Yamal", legt sich Kramer deshalb auf den Barcelona-Star als seinen Favoriten fest. Damit könnte Kane trotz seiner herausragenden Leistungen erneut leer ausgehen.

Dass die Wahl zum Ballon d'Or für Diskussionen sorgt, wäre jedenfalls nichts Neues. Bereits 2013 gab es große Aufregung, als Bayern-Star Franck Ribéry trotz des Triple-Gewinns nicht ausgezeichnet wurde.

Auch 2024 sorgte die Vergabe für einen Eklat. Real Madrid boykottierte die Gala, nachdem bekannt geworden war, dass nicht Vinícius Júnior, sondern Manchester-City-Star Rodri die begehrte Trophäe gewinnen würde.