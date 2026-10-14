i Auch Konrad Laimer erlebte einen schweren Abend. IMAGO/NTB Champions-League-Blamage "Oktoberfest in Stavanger!" – Presse zerlegt die Bayern Die Bayern kommen gegen Stavanger aus Norwegen nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Die internationale Presse rechnet mit den Münchnern ab. Von Sport Heute 14.10.2026, 08:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Sensation in der Champions League! Viking Stavanger trotzt dem deutschen Rekordmeister Bayern München ein spektakuläres 3:3 ab und holt damit den ersten Punkt in der Königsklasse. Besonders in Norwegen sorgt der überraschende Punktgewinn für Begeisterung. Doch auch international überschlagen sich die Schlagzeilen.

Das norwegische Portal "NRK" feiert den Außenseiter mit den Schlagzeilen "Oktoberfest in Stavanger!" und "Wikinger mit Heldentat in unglaublichem Drama".

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Auch "TV2" kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und spricht von einem "verrückten Fußballspiel in Stavanger". Besonders Kapitän Zlatko Tripić (33) wird gefeiert. "Michael Olise ist ein eleganter Gepard im Fußballzoo, aber heute Abend betrat ein Löwe aus Lyngdal seinen Käfig", schreibt das Medium.

Die norwegische Zeitung "VG" titelt: "Viking erschütterte Bayern München." Das "Aftenbladet" geht sogar noch weiter: "Viking schockte die gesamte Fußballwelt."

Ähnlich sieht es das "Dagbladet", das ebenfalls von einem erschütterten FC Bayern schreibt. "BT" hebt vor allem das dramatische Finish hervor: "Viking rüttelte den FC Bayern München wach und sicherte sich in den Schlussminuten ein 3:3-Unentschieden gegen den deutschen Fußballgiganten in der Champions League."

Dabei hatte der Abend für die Münchner katastrophal begonnen. Bereits in der zweiten Minute brachte Stensness die Hausherren in Führung. Christiansen erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel schlug Bayern zurück. Harry Kane sorgte mit einem Doppelpack (54., 60.) für den Ausgleich, ehe Luis Díaz die Partie in der 71. Minute sogar komplett drehte.

Doch dann folgte der nächste Rückschlag: Michael Olise ließ sich provozieren und warf einem Gegenspieler den Ball ins Gesicht. Der Franzose sah dafür Gelb-Rot (73.). In der Schlussphase schlug Viking durch Haugen (90.) noch einmal zu und rettete das sensationelle 3:3.

Auch außerhalb Norwegens sorgt die Bayern-Blamage für Schlagzeilen. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" schreibt: "Viking Stavanger gelingt ein Coup und hält Bayern München in Schach. Michael Olise nach einer Frustaktion mit Bayern München vom Platz gestellt."

Die spanische "Marca" geht mit den Münchnern hart ins Gericht: "Viking lässt Bayern eiskalt stehen. Olises dummer Platzverweis trifft Bayern schwer."

Die "Mundo Deportivo" hebt vor allem die Leistung des Außenseiters hervor: "Bayern München, einer der ernsthaften Anwärter auf den Gewinn der Champions League, wurde von einer bescheidenen Viking-Mannschaft überrascht, die, angefeuert von ihren Fans und mit dem Kunstrasen als Verbündeten, ihren ersten Punktgewinn im Wettbewerb (3:3) als große Leistung feierte."

Auch in England ist das Remis ein großes Thema. "ESPN" titelt: "Kane-Doppelpack reicht nicht: Bayern zu zehnt wird von Viking spät der Sieg entrissen." Die britische "Sun" spricht von einer Sensation: "Die Vikings erringen ein sensationelles Champions-League-Unentschieden gegen Bayern, während Olise vom Platz gestellt wird." In Italien bringt es die "Gazzetta dello Sport" auf den Punkt: "Viking stoppt Bayern in einem unglaublichen 3:3."