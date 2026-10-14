i Michael Olise und Vincent Kompany. IMAGO/Eibner Bayern-Blamage "Über-blöd": Kompany sauer auf Olise nach Ausschluss Bayern-Coach Vincent Kompany ist nach dem 3:3 gegen Viking Stavanger sauer. Besonders die unnötige Gelb-Rote Karte gegen Michael Olise regt ihn auf. Von Sport Heute 14.10.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern-Trainer Vincent Kompany platzt nach dem nächsten Champions-League-Rückschlag der Kragen! Der deutsche Rekordmeister erkämpft sich gegen Außenseiter Viking Stavanger nach einem 0:2-Rückstand noch ein 3:3, kassiert aber in letzter Sekunde den bitteren Ausgleich. Besonders die Gelb-Rote Karte gegen Michael Olise bringt den Belgier auf die Palme.

Dabei hatten die Münchner einmal mehr einen Horrorstart erwischt. Bereits nach eineinhalb Minuten lag Bayern zurück. Zwar kämpfte sich die Mannschaft von Kompany nach einem zwischenzeitlichen 0:2 zurück, doch am Ende reichte es nur zu einem Punkt.

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Nach dem Spiel übte der Bayern-Coach bei "Prime Video" deutliche Kritik an seiner Mannschaft. "Die Substanz ist nicht so schlecht, aber es waren totale Konzentrationsfehler. Wir waren einfach nicht schlau. Nicht gegen Augsburg, als wir nach acht Sekunden das Tor bekommen haben, und nicht heute, als wir auch das schnelle Gegentor nach anderthalb Minuten bekommen haben."

Besonders die wiederkehrenden Fehler ärgern den 40-Jährigen. "Es war auch ein bisschen Übermut. Jede Chance für den Gegner ist ein Tor, aber das ist keine Ausrede, die Momente kreieren auch wir."

Noch deutlicher wurde Kompany beim Platzverweis von Michael Olise. Der Franzose hatte sich in der 74. Minute einen folgenschweren Aussetzer geleistet.

Zunächst sah der Offensivstar nach einem Foul im rechten Mittelfeld die Gelbe Karte. Wenig später ließ er sich von Stavanger-Kapitän Zlatko Tripić provozieren und warf diesem den Ball ins Gesicht. Schiedsrichter Georgi Kabakov zeigte Olise daraufhin Gelb-Rot.

Für Kompany eine völlig unnötige Aktion. "Und die Rote Karte ist über-blöd natürlich, das haben wir auch angesprochen und da sind wir deutlich. Es ist auch nicht so, dass ich zu wenig Energie sehe. Die Mannschaft arbeitet, aber das darf nicht passieren."

Auch Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ließ bei "Prime Video" keinen Zweifel an der Entscheidung aufkommen. "Das ist klassisch Rot, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Er hat sich provozieren lassen."

Kompany verriet anschließend, dass er seinen Star bereits zur Rede gestellt hatte. "Er weiß das, zu solchen Sachen sind wir ganz klar. Ich sehe das in seinen Augen, dass er das schade findet, dass er das gemacht hat."

Besonders brisant: Der Bayern-Trainer machte seinem Schützling unmissverständlich klar, dass sein Gegenspieler ihn ausgetrickst hatte. "Ich hab’ Michael auch gesagt, der Zehner war schlauer als du. Ich kann daran jetzt auch nichts mehr ändern."

Der Belgier hofft nun, dass Olise aus seinem Fehler lernt. "Heute ist es kein Finale oder Halbfinale, aber solche Momente sind entscheidend in einer Saison. Hoffentlich gehört das zu einem Moment, aus dem wir lernen und stärker werden."