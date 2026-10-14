i Die Mannschaft trauerte um die Mutter von Koke. IMAGO/SOPA Images Kurz vor Anpfiff Mama von Atletico-Star stirbt vor Champions-League-Hit Große Trauer bei Atletico Madrid. Die Mutter von Kapitän Koke ist im Alter von 34 Jahren ihres Sohnes verstorben. Von Sport Heute 14.10.2026, 07:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer bei Atlético Madrid! Der spanische Spitzenklub muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ana Merodio Borja, die Mutter von Kapitän Koke, ist am Dienstagmorgen in Madrid verstorben. Der 34-Jährige fehlte deshalb beim Champions-League-Duell gegen Manchester United.

Die traurige Nachricht gab Atlético noch am Dienstag bekannt. Auch Kokes Bruder Borja Resurrección, der als Co-Trainer der U18-Mannschaft tätig ist, trauert um seine Mutter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Vor dem Anpfiff im Metropolitano-Stadion gedachten beide Mannschaften der Verstorbenen mit einer Schweigeminute. Die Spieler von Atlético liefen zudem mit schwarzen Trauerfloren auf. Auch die Vereinsflagge am Stadion wurde auf halbmast gesetzt.

Für die besonderen Gedenkmaßnahmen hatte der Klub zuvor die Genehmigung der UEFA eingeholt. Diese wurde sowohl für das Spiel der Profis als auch für die Champions-League-Partie der Jugend erteilt.

In einer offiziellen Mitteilung zeigte sich Atlético tief betroffen. "Atlético de Madrid möchte seiner Familie und seinen Freunden, insbesondere Koke, dem Kapitän der ersten Mannschaft, und Borja Resurrección, dem Co-Trainer der U18, sein tiefstes Beileid aussprechen", erklärte der Verein.

Die Klubführung, das Trainerteam und die Mannschaft sicherten dem langjährigen Kapitän ihre volle Unterstützung zu. Gleichzeitig bat Atlético darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.

Koke ist seit seiner Kindheit eng mit dem Verein verbunden. Bereits im Jahr 2000 wechselte der gebürtige Madrilene in die Nachwuchsabteilung von Atlético. Neun Jahre später schaffte er den Sprung zu den Profis.

Sein Debüt in der höchsten spanischen Spielklasse gab der Mittelfeldspieler am 19. September 2009 gegen den FC Barcelona. Mit Atlético feierte Koke zahlreiche Erfolge. Unter anderem gewann er zweimal die spanische Meisterschaft und zweimal die Europa League. Nun steht für den 34-Jährigen allerdings nicht der Fußball, sondern die Trauer um seine Mutter im Mittelpunkt.