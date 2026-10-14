i Marko Arnautovic will ein letztes Mal im ÖFB-Trikot jubeln. GEPA pictures 81 Prozent dafür "Heute"-Leser fordern Abschiedsspiel für Arnautovic 137 Ländermatches bestritt Marko Arnautovic für Österreich, ein Abschiedsspiel bekam er noch nicht. Die "Heute"-Leser würden es sich wünschen. Von Erich Elsigan 14.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi erlebte vor wenigen Tagen einen emotionalen Abschied aus dem argentinischen Nationalteam. Der Superstar lief beim 3:0-Testspielsieg gegen Benin zum 208. und letzten Mal für die "Albiceleste" auf, erzielte ein Tor und leistete einen Assist. Tränen flossen.

Ähnliche Momente wären auch für Marko Arnautovic denkbar. Der Routinier bestritt in seiner Karriere 137 Länderspiele für Österreich und erzielte dabei 49 Tore. Beide Werte hat vor ihm kein anderer rot-weiß-roter Kicker erreicht. Sprich: Der 37-Jährige ist doppelter Rekordmann.

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Im Sommer nach der 0:3-WM-Pleite gegen Spanien beendete Arnautovic seine ÖFB-Laufbahn. Ein offizielles Abschiedsspiel gab es jedoch nicht. Noch nicht. "Ich bin die falsche Ansprechperson", sagte der Belgrad-Legionär zuletzt im "Kurier"-Interview. "Aber wenn das Nationalteam will, dann würde ich natürlich gerne diesen Abschied feiern – mit meinen Leuten, mit meinem Team und mit meinen Fans im Stadion."

Die "Heute"-Leser würde es jedenfalls freuen, wie eine aktuelle Umfrage beweist. "Heute" wollte konkret wissen: Soll Marko Arnautovic ein ÖFB-Abschiedsspiel bekommen? Nach mehr als 2.000 abgegebenen Stimmen meinen 81 Prozent: "Ja, das hat er sich verdient." 19 Prozent meinen: "Nein, er ist ja nicht Messi."

"Heute" fragte beim ÖFB nach, ob es bereits konkrete Pläne gibt, den Kult-Kicker offiziell in den Ruhestand zu verabschieden. Der rot-weiß-rote Fußball-Verband bittet diesbezüglich noch um Geduld, will Infos zu gegebener Zeit verraten.

Das letzte Länderspiel von Gigant Lionel Messi i ?

Klar scheint: Ein Arnautovic-Abschied müsste wohl in einem ausverkauften Ernst-Happel-Stadion steigen. Die Chance auf ein solches gibt es frühestens in der EM-Quali, die im März startet. Die Auslosung erfolgt am 6. Dezember.