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Lens gegen Sporting
Lens gegen Sporting
IMAGO/MAXPPP
Champions League

ÖFB-Legionär Baidoo unterliegt Sporting daheim 0:2

ÖFB-Legionär Samson Baidoo verliert mit Lens gegen Sporting Lissabon im Champions-League-Heimspiel 0:2. Sabah schlägt Slavia Prag 2:0.
Von Sport Heute
13.10.2026, 19:25
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Bitterer Champions-League-Abend für ÖFB-Legionär Samson Baidoo! Der Österreicher musste sich am Dienstag in der zweiten Runde der Königsklasse Sporting Lissabon daheim mit Lens 0:2 geschlagen geben.

Baidoo stand in der Startelf, wurde aber beim Stand von 0:1 nach 57 Minuten ausgewechselt. Luis Suarez (22.) und Issa Doumbia (74.) sorgen für die Tore. Sporting springt mit dem zweiten Sieg zumindest zwischenzeitlich an die Spitze der Champions-League-Gesamttabelle. Lens musste nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Slavia Prag den ersten Rückschlag einstecken.

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Die Prager verloren indes auch ihr zweites Spiel, unterlagen zu Gast beim Champions-League-Debütanten Sabah FK aus Aserbaidschan 0:2.

Kareem Parris (49.) und Joy-Lance Mickels (88.) ließen den Sensations-Klub über die ersten Punkte in der Eliteliga jubeln.

Hier kommt ihr zu den Abendpartien mit den Hits von Bayern, Barca und Co.

red, Akt. 13.10.2026, 20:45, 13.10.2026, 19:25
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