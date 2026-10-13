i Lens gegen Sporting IMAGO/MAXPPP Champions League ÖFB-Legionär Baidoo unterliegt Sporting daheim 0:2 ÖFB-Legionär Samson Baidoo verliert mit Lens gegen Sporting Lissabon im Champions-League-Heimspiel 0:2. Sabah schlägt Slavia Prag 2:0. Von Sport Heute 13.10.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Champions-League-Abend für ÖFB-Legionär Samson Baidoo! Der Österreicher musste sich am Dienstag in der zweiten Runde der Königsklasse Sporting Lissabon daheim mit Lens 0:2 geschlagen geben.

Baidoo stand in der Startelf, wurde aber beim Stand von 0:1 nach 57 Minuten ausgewechselt. Luis Suarez (22.) und Issa Doumbia (74.) sorgen für die Tore. Sporting springt mit dem zweiten Sieg zumindest zwischenzeitlich an die Spitze der Champions-League-Gesamttabelle. Lens musste nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Slavia Prag den ersten Rückschlag einstecken.

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Die Prager verloren indes auch ihr zweites Spiel, unterlagen zu Gast beim Champions-League-Debütanten Sabah FK aus Aserbaidschan 0:2.

Kareem Parris (49.) und Joy-Lance Mickels (88.) ließen den Sensations-Klub über die ersten Punkte in der Eliteliga jubeln.

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