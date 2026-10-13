i Marcel Sabitzer: Bodö, Berlin, Sabah IMAGO/Beautiful Sports Polarkreis, Aserbaidschan Sabitzer startet brutalen 11.000-Kilometer-Marathon Marcel Sabitzer steht mit Dortmund vor einer extremen Woche: Drei Auswärtsspiele in sieben Tagen, von Norwegen über Berlin bis Aserbaidschan. Von Sport Heute 13.10.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Belastungsprobe für ÖFB-Star Marcel Sabitzer!

Der 32-Jährige steht mit Borussia Dortmund vor einem Reise-Marathon der Extraklasse. Innerhalb von nur sieben Tagen muss der BVB gleich dreimal auswärts antreten. Dabei kommen mehr als 11.000 Reisekilometer zusammen.

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Los geht es am Mittwoch (14. Oktober) in Norwegen. Dortmund gastiert in der Champions League bei Bodö/Glimt. Gespielt wird nördlich des Polarkreises, bei kühlen Temperaturen und auf Kunstrasen.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Schon am Samstag (17. Oktober) wartet in der deutschen Bundesliga das Auswärtsspiel bei Union Berlin.

Von Norwegen bis Aserbaidschan

Doch damit nicht genug: Bereits am Dienstag (20. Oktober) geht es für Sabitzer und seine Teamkollegen bereits in Aserbaidschan weiter. Dort wartet in der Champions League Sabah FC. Allein die Flugstrecke von Deutschland nach Baku beträgt rund 3.500 Kilometer.

Die Dortmunder haben ihre Reiseplanung deshalb angepasst. Eine Überlegung war, nach dem Spiel in Berlin direkt nach Aserbaidschan weiterzufliegen. Trainer Niko Kovac entschied sich allerdings dagegen. Die Mannschaft soll zwischen den Spielen nach Dortmund zurückkehren, um sich zu erholen.

Zuletzt stand Sabitzer in der Bundesliga beim bitteren 2:2 gegen Bremen in der Startelf. Beim Auswärts-Hattrick wird Trainer Niko Kovac, der seinen Vertrag bis 2029 verlängerte, die Rotation anwerfen.