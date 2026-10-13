i Kylian Mbappe mit der Trophäe. Screenshot X/ Imago Stars jagen Real-Ass Video sorgt für Aufsehen! Mbappe stiehlt Ballon d'Or Am 26. Oktober wird der Ballon d'Or vergeben. Im Vorfeld sorgt ein KI-Video für Aufsehen im Netz. Von Sport Heute 13.10.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kampf um den Ballon d'Or geht in die heiße Phase! Am 26. Oktober wird bei der großen Gala im Palladium Theatre in London der beste Fußballer der Welt gekürt. Doch schon vor der Verleihung sorgt ein spektakuläres KI-Video im Internet für Aufsehen.

In dem viralen Clip liefern sich die größten Fußball-Stars der Welt eine wilde Verfolgungsjagd um die begehrte Trophäe. Mit dabei sind unter anderem Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Michael Olise und Vinícius Júnior.

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Die Geschichte beginnt bei der Ballon-d'Or-Gala. Während die Fußball-Elite gespannt auf die Verkündung des Siegers wartet, wird es plötzlich dunkel. Als das Licht wieder angeht, ist die begehrte Trophäe verschwunden!

Der Übeltäter ist schnell gefunden: Real-Madrid-Star Kylian Mbappé hat sich den goldenen Ball geschnappt und macht sich damit aus dem Staub. Was folgt, ist eine völlig verrückte Verfolgungsjagd. Die anderen Superstars nehmen die Jagd auf den Franzosen auf und versuchen, ihm die Trophäe wieder abzunehmen.

Dabei werden auch die Eigenheiten der Fußball-Stars ordentlich auf die Schaufel genommen. Jude Bellingham zeigt sich etwa in seiner typischen Selfie-Pose, während Manchester-City-Torjäger Erling Haaland seine Sprintqualitäten unter Beweis stellt. Auch Vinícius Júnior bekommt in dem Video sein Fett weg.

Der humorvolle KI-Clip sorgt im Netz für Unterhaltung und steigert die Vorfreude auf die große Preisverleihung. Wer den Ballon d'Or am 26. Oktober tatsächlich mit nach Hause nehmen darf, entscheidet sich allerdings erst bei der Gala in London.